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Özsoy ve Kaan istifa etti

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Oğuz Özsoy ve CHP Melikgazi İlçe Başkanı Av. İbrahim Kaan, görevlerinden istifa ederek milletvekili aday adayı olduklarını açıkladılar.

Özsoy ve Kaan istifa etti
CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısı ile görevinden istifa eden Başkan Özsoy ve Kaan 24 Haziran 2018’de yapılacak genel seçimlerde CHP Kayseri milletvekili aday adayı olduklarını söyledi.
Toplantıda konuşan Özsoy; “Örgütümüzün takdirine güvenerek, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için vereceğimiz mücadeleyi sürdürmek için, onurlu, adile ve özgür bir Türkiye yolunda mücadelemi sürdürmek için 24 Haziran 2018’de yapılacak genel seçimlerde CHP Kayseri milletvekili aday adayı olmak için 2. dönemini yürütmekte olduğum Kocasinan İlçe Başkanlığı’ndan istifa ediyorum” dedi. 
CHP'nin demokrasi yarışına katkıda bulunmak için aday olduğunu belirten Kaan, "Genel Başkanımız 'bu seçimin lokomotifi, gücü kadınlar ve gençler olacaktır' dedi. Bende genç bir kardeşiniz olarak elimi taşın altına koymak için bulunduğum görevimden ayrılarak yoğun bir çalışmanın içerisine girmek için milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
 
Haber-Foto: Tuba Köksal/AA
 
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