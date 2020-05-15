“Parti içinde fitne çıkarmaya çalışanlar oldu” Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Cemil Görücü ve Genel Yayın Yönetmenimiz Erkinbeğ Uygurtürk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Çopuroğlu, ilçe kongreleri üzerinden fitne çıkarmaya çalışan bir grup olduğunu ifade ederek, “Parti içinden ya da dışından fitnecilere asla müsaade etmedik etmeyeceğiz” dedi.

15 Mayıs 2020 Cuma 11:40