“Parti içinde fitne çıkarmaya çalışanlar oldu”

“İlçe kongreleri üzerinden bizi yıpratmaya çalıştılar”
Daha önce açıkladığı gibi Kocasinan ve Melikgazi İlçe Başkanlarının kesinlikle değişmeyeceğini ifade eden Başkan Çopuroğlu, “Koronavirüs salgınından önce ilçe kongrelerimizin yapılacağı sıralama bile birilerini rahatsız etti ve hemen harekete geçtiler. Özvatanla başlayacaktık en son Melikgazi ile bitirecektik hemen fitne çıkardılar ve “Melikgazi İlçe Başkanını değiştirecekler o yüzden en son yapılıyor” dediler. Genel merkezimiz de “Merkez ilçelerle başlayın” dedi. Kocasinan ve Melikgazi diye devam edeceğiz dedik. Hemen bir fitne daha ortaya attılar, “Kocasinan başkanı duracak, Melikgazi değişecek o yüzden böyle yapıyorlar” dediler. Değiştirecek olsak söylerdim. Benim kimseden korkum yok. Ben açıklama yaptım daha önce Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlarımız duracak dedik. Bu açıklamayı yaptık çünkü bizi buradan yıpratmaya çalışıyorlar. Ama biz parti içinden ve dışından fitnecilere asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Benim gizli ajandam yok”
Tekrar adaylığı ile ilgili daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu tekrar eden Başkan Çopuroğlu, “Ben hiçbir yere aday değilim. Takdir Cumhurbaşkanımızın. İl kongresinin tarihi genel merkezin tasarrufunda. Ama ağustos sonrasında eylül veya ekim gibi yapılır diye düşünüyorum” dedi.
646 gündür il başkanlığı yaptığının altını çizen Çopuroğlu, “Ben il başkanlığı yaparken hiç zorlanmadım. Çünkü benim gizli işim olmaz. Benim kapım her zaman açıktır. Bir örnek vereyim. Bir telefon ısınıyorsa arka planda mutlaka bir şey çalışıyordur. O onun şarjını da bitirir, internetini de bitirir. Benim yönetim anlayışımda şuradan şunu, buradan bunu yapayım desem de kıvıramam, beceremem. Benim fıtratımda yok. Saklı gizli iş yapmam. Ne söyleyeceksem herkesin ortasında söylerim. Gizli bir ajandam da yok öyle bir şey mümkünde değil” diye konuştu.
4 ilçe başkanı değişecek
İlçe kongreleri ile ilgili olarak genel merkeze bir takvim taslağı hazırlayıp sunduklarını kaydeden Çopuroğlu, “Kabul edilirse haziranın 13’ünde kongrelere başlayacağız. 4 ilçe başkanımız değişecek. Bu değişiklikte de kimsenin hakkına girmeden karar vermek gerekiyordu. Bizimde bazı kriterlerimiz var ilçe başkanları ile ilgili. İlçe halkıyla iletişimi nasıl, oy oranına nasıl etkisi oluyor gibi 8-10 kıstasımız var. Bunlara bakıyoruz. Milletvekillerimizin görüşlerini de alıyoruz. Sonrasında bir karar vererek o ilçe başkanıyla yola devam ya da değil hususunda bir sonuca varıyoruz” şeklinde konuştu.
“Bütün ağırlığımızı hızlı tren projesine vereceğiz”
Havaalanın genişletilmesi ve tramvay ile ilgili geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı ile bir toplantı yapıldığını hatırlatan Çopuroğlu şunları söyledi: “Sayın bakanımız havaalanı projesi ve tramvay hattının onaylandığını ve kısa bir süre içinde ihaleye çıkacağını açıkladı. Kayserimiz için güzel bir haber. Hızlı tren ile ilgili de çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Ancak bu konuda bizim eksikliğimiz yaptığımız çalışmaları dahi gereği gibi anlatamadık. Önümüzdeki süreçte bütün ağırlığımızı Kayseri’ye hızlı tren gelmesi için vereceğiz.”
“Türkiye’de ilk Kayseri başlattı”
Türkiye’de gündem olan ve ilk olarak Kayseri il başkanlığının yaptığı ‘hastag’ çalışması ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan ve ‘sosyal medyaya sosyal meydan’ benzetmesi yapan Çopuroğlu, “Sosyal medya dediğimiz aslında sosyal meydan bizim için Cumhuriyet Meydanı, Cumhurbaşkanımız geldiğinde oradaki atmosfer için önemli. Ama diğer zamanlarda gelişen teknoloji ile sosyal medya yani sosyal meydan ihmal edilmemesi gereken ve sürekli gündemde olmak gereken bir alan. Arkadaşlarımızla beraber Twitter’da bir hastag çalışması yapalım dedik. İlk tweeti de ben attım. Sonrasında da binlerce tweet atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da gece 03.20 gibi bizim tweetlerimize karşılık verince gündem oldu ve haber kanallarında haber yapıldı. Sabaha karşı 170 bin tweetle kapattık. Bu çok önemli bir başarı. Buna belirli periyodlarla devam edeceğiz” diye konuştu.
“İlçe belediyeleri ile ilgili projemiz var”
Kayseri’de belediye başkanlarının çok başarılı işler yaptığını ve çalışkan olduğunu söyleyen Başkan Şaban Çopuroğlu, “Belediye başkanlarımız uyum içinde şehrimize güzel hizmetler yapıyor. Koronavirüs tedbirleri olmasa 31 Martta belediye başkanlarımızın bir yıllık icraatları ile ilgili toplantılar yapacaktık. Ama kısmet olmadı. Şimdi il başkanlığımız koordinesinde Akkışla’dan başlamak üzere bir çalışmamız var. Belediye başkanı yaptığı icraatlardan seçtiklerini bizim info grafiklerle hazırlayacağımız bir video ya da başka bir yöntemle internet üzerinden anlatacak. Formatımız belli ama bir iki ufak çalışmamız var sonrasında başlayacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.
Cumhur İttifakının Türkiye’de en başarılı olduğu illerin başında Kayseri’nin geldiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Kayseri’de güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. İttifak ortağımız ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Beraberce Kayseri’nin ve ülkemizin menfaatleri için gayret gösteriyoruz” dedi.
Daha önce açıkladığı gibi Kocasinan ve Melikgazi İlçe Başkanlarının kesinlikle değişmeyeceğini ifade eden Başkan Çopuroğlu, “Koronavirüs salgınından önce ilçe kongrelerimizin yapılacağı sıralama bile birilerini rahatsız etti ve hemen harekete geçtiler. Özvatanla başlayacaktık en son Melikgazi ile bitirecektik hemen fitne çıkardılar ve “Melikgazi İlçe Başkanını değiştirecekler o yüzden en son yapılıyor” dediler. Genel merkezimiz de “Merkez ilçelerle başlayın” dedi. Kocasinan ve Melikgazi diye devam edeceğiz dedik. Hemen bir fitne daha ortaya attılar, “Kocasinan başkanı duracak, Melikgazi değişecek o yüzden böyle yapıyorlar” dediler. Değiştirecek olsak söylerdim. Benim kimseden korkum yok. Ben açıklama yaptım daha önce Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlarımız duracak dedik. Bu açıklamayı yaptık çünkü bizi buradan yıpratmaya çalışıyorlar. Ama biz parti içinden ve dışından fitnecilere asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Benim gizli ajandam yok”
Tekrar adaylığı ile ilgili daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu tekrar eden Başkan Çopuroğlu, “Ben hiçbir yere aday değilim. Takdir Cumhurbaşkanımızın. İl kongresinin tarihi genel merkezin tasarrufunda. Ama ağustos sonrasında eylül veya ekim gibi yapılır diye düşünüyorum” dedi.
646 gündür il başkanlığı yaptığının altını çizen Çopuroğlu, “Ben il başkanlığı yaparken hiç zorlanmadım. Çünkü benim gizli işim olmaz. Benim kapım her zaman açıktır. Bir örnek vereyim. Bir telefon ısınıyorsa arka planda mutlaka bir şey çalışıyordur. O onun şarjını da bitirir, internetini de bitirir. Benim yönetim anlayışımda şuradan şunu, buradan bunu yapayım desem de kıvıramam, beceremem. Benim fıtratımda yok. Saklı gizli iş yapmam. Ne söyleyeceksem herkesin ortasında söylerim. Gizli bir ajandam da yok öyle bir şey mümkünde değil” diye konuştu.
4 ilçe başkanı değişecek
İlçe kongreleri ile ilgili olarak genel merkeze bir takvim taslağı hazırlayıp sunduklarını kaydeden Çopuroğlu, “Kabul edilirse haziranın 13’ünde kongrelere başlayacağız. 4 ilçe başkanımız değişecek. Bu değişiklikte de kimsenin hakkına girmeden karar vermek gerekiyordu. Bizimde bazı kriterlerimiz var ilçe başkanları ile ilgili. İlçe halkıyla iletişimi nasıl, oy oranına nasıl etkisi oluyor gibi 8-10 kıstasımız var. Bunlara bakıyoruz. Milletvekillerimizin görüşlerini de alıyoruz. Sonrasında bir karar vererek o ilçe başkanıyla yola devam ya da değil hususunda bir sonuca varıyoruz” şeklinde konuştu.
“Bütün ağırlığımızı hızlı tren projesine vereceğiz”
Havaalanın genişletilmesi ve tramvay ile ilgili geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı ile bir toplantı yapıldığını hatırlatan Çopuroğlu şunları söyledi: “Sayın bakanımız havaalanı projesi ve tramvay hattının onaylandığını ve kısa bir süre içinde ihaleye çıkacağını açıkladı. Kayserimiz için güzel bir haber. Hızlı tren ile ilgili de çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Ancak bu konuda bizim eksikliğimiz yaptığımız çalışmaları dahi gereği gibi anlatamadık. Önümüzdeki süreçte bütün ağırlığımızı Kayseri’ye hızlı tren gelmesi için vereceğiz.”
“Türkiye’de ilk Kayseri başlattı”
Türkiye’de gündem olan ve ilk olarak Kayseri il başkanlığının yaptığı ‘hastag’ çalışması ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan ve ‘sosyal medyaya sosyal meydan’ benzetmesi yapan Çopuroğlu, “Sosyal medya dediğimiz aslında sosyal meydan bizim için Cumhuriyet Meydanı, Cumhurbaşkanımız geldiğinde oradaki atmosfer için önemli. Ama diğer zamanlarda gelişen teknoloji ile sosyal medya yani sosyal meydan ihmal edilmemesi gereken ve sürekli gündemde olmak gereken bir alan. Arkadaşlarımızla beraber Twitter’da bir hastag çalışması yapalım dedik. İlk tweeti de ben attım. Sonrasında da binlerce tweet atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da gece 03.20 gibi bizim tweetlerimize karşılık verince gündem oldu ve haber kanallarında haber yapıldı. Sabaha karşı 170 bin tweetle kapattık. Bu çok önemli bir başarı. Buna belirli periyodlarla devam edeceğiz” diye konuştu.
“İlçe belediyeleri ile ilgili projemiz var”
Kayseri’de belediye başkanlarının çok başarılı işler yaptığını ve çalışkan olduğunu söyleyen Başkan Şaban Çopuroğlu, “Belediye başkanlarımız uyum içinde şehrimize güzel hizmetler yapıyor. Koronavirüs tedbirleri olmasa 31 Martta belediye başkanlarımızın bir yıllık icraatları ile ilgili toplantılar yapacaktık. Ama kısmet olmadı. Şimdi il başkanlığımız koordinesinde Akkışla’dan başlamak üzere bir çalışmamız var. Belediye başkanı yaptığı icraatlardan seçtiklerini bizim info grafiklerle hazırlayacağımız bir video ya da başka bir yöntemle internet üzerinden anlatacak. Formatımız belli ama bir iki ufak çalışmamız var sonrasında başlayacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.
Cumhur İttifakının Türkiye’de en başarılı olduğu illerin başında Kayseri’nin geldiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Kayseri’de güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. İttifak ortağımız ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Beraberce Kayseri’nin ve ülkemizin menfaatleri için gayret gösteriyoruz” dedi.
Özel Haber: Ekrem Nazlı