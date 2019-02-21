Patenci Gençlerden Özçelik’e Destek

Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik'in seçim kampanyasına patenci gençlerden destek geldi. İl Başkanlığına gelerek desteklerini ifade eden gençler, "Haşim Başkan ile daha sosyal belediyecilikle bizlere özel alanlar çoğalacak. Başkanımız bize söz verdi. Belediye'de gençlere özel birim oluşturacak. Bizde burada şehrimiz için projeler üreterek yaşadığımız kente katkı sağlama imkanı bulacağız" diye konuştu.

Başkan adayı Haşim Özçelik'de bir araya geldiği gençlerle devamlı sohbet ettiğini söyleyerek, "Gençler bu ülkenin geleceği. Biz gençlerimiz için varız. İnşallah göreve geldiğimizde yapacağımız ilk icraatımız ilçemizde bulunan tüm genç kardeşlerimizle belediye de buluşarak, proje ofisi konusunda çalışmalarımıza başlatmak olacak" diye konuştu.

