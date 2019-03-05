“Pazarcı esnafı kaderine terk edilemez”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarına Eskişehir Bağları gecekondu önlem bölgesi Osmanlı Mahallesindeki semt pazarı esnafı ile alışverişe gelen vatandaşları ziyaret ederek devam etti.

Dr. Karaoğlu, pazar girişinde, alışveriş yapmak için pazara gelen kadınların kendisine doğru kucaklarını açarak gelmelerini görünce duygularını gizleyemedi. Kadınların, “Umudumuz oldun Sema Hanım. Desteğimiz seninle. Kurtar bizi bu pahalılıktan” sözlerini duyan Dr. Karaoğlu, sorunlarını çözmek için aday olduğunu hatırlattı.



Pazarcı esnafının da pahalılıktan yakındığı pazar ziyaretinde esnaf Dr. Karaoğlu’na, “Pazara iyi bakın Sema Hanım. Bu saatlerde bu sokaklardan yürüyemezdiniz ama şimdi koşsanız da kimseye çarpmazsınız. Çünkü pazara gelen insan sayısı çok düştü. Neden? İnsanların alım gücü yok. Herşey ateş pahası. Biz fiyatları söylemeye utanıyoruz” dediler.







İnsanların pahalılığa teslim edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Sema Karaoğlu, “Ekonomik krizin faturasını en çok yoksul halk ödemek zorunda kalıyor. Kriz ortamında artan pahalılık yoksul vatandaşları derinden etkiliyor. Alım gücü her geçen gün düşen vatandaşımız neredeyse evine domates, patates ve soğandan başka bir şey alamaz hale gelmiş. Bunlarında bir tanesi, kilosu demiyorum bir tanesi bir ekmeğin fiyatından pahalı! Düşünebiliyor musunuz bir anne baba olarak çocuğunuza pahalı olduğu için meyve alamayacaksınız! Çok üzücü değil mi? Ama görüyorsunuz bu durum iktidar tarafından ya da iktidar adayları tarafından sorun olarak görülmüyor! Bu daha da üzücü bir durum. Pazarda esnafın alışverişe gelen vatandaşların alım gücü olmadığı için para harcayamadığını ve vatandaşların da pahalılıktan dolayı iş yapamayan esnafın halini düşündüğünü gördüm. Bizim insanımız kadirşinastır. Birbirini düşünür. Biz istiyoruz ki devlet yöneticileri de halkımızı düşünsün. Onların dertlerine derman olsun ama sadece beklentide kalıyor ve bir şey yapılmıyor. Bu insanlar kaderine terk edilemez. Bu insanların sorunları görmezden gelinemez” şeklinde konuştu.

