Perinçek’ten Cumhurbaşkanı’na destek

Cumhurbaşkanı’nın Vatan Partisi’yle paralel olarak istihdam ve üretim odaklı bir çözümü, Türkiye’nin önüne koyduğunu belirten Perinçek, “4 maddelik Millî Direnme Ekonomisi gündemdedir” dedi.Vatan Partisi Genel Başkanı, Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı destek programını örnek verdi ve “Burada sadaka vermiyor çiftçiye tohum veriyor. Tohum ne demek? Üreteceksin, ürün kaldıracaksın demek.” ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın Tekalifi Milliye emirlerinin ruhunu veren 10 maddesini saymasının önemli olduğunu belirten Perinçek, “Cumhurbaşkanımızın buradan güç aldığından bahsetmesi memnuniyet vericidir” dedi.Perinçek, “Tarihsel olarak da Mustafa Kemal Atatürk’ün o devrimci tavrı, yani halkın fedakarlığına dayanan, halkın vericiliğine dayanan çözüm Türkiye’nin gündemindedir.” diye konuştu.Perinçek’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:SADAKA DEĞİL ÜRETİM ODAKLI ÇÖZÜM“Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını büyük bir heyecanla izledim. Bu tarihi ve devrimci bir konuşmadır. Türkiye tarihinde son derece önemli, yeni bir dönemin açıldığının göstergesi. Cumhurbaşkanı istihdam ve üretim odaklı bir çözümü Türkiye’nin önüne koydu. Yani sadaka odaklı değil. Ekonomimizin karşılaştığı derin kriz sonunda iki tane çözüm gündeme geliyor. Birisi Vatan Partisi’nin istihdam ve üretim odaklı çözümü. Bütün üretim çarkları devam etsin, iflasları önleyelim kimse işsiz kalmasın kimseye, sokağa atmayalım.CHP, İYİ PARTİ VE HDP’NİN ÇÖZÜMÜ: SADAKABunun karşısında CHP, İYİ Parti ve HDP’nin çözümü, yani Amerika güdümlü muhalefetin çözümü. Ona bin TL verelim ona iki bin TL verelim yani sadaka odaklı çözüm. Sonuç itibariyle üretim çarkını çevirmediğiniz zaman ekonomi çöker, herkes işinden olur. Bu sefer, siz herkese tazminat ödeyeceğiz diye uğraşırsınız, onu da ödeyemezsiniz. O bakımdan, kamu kaynaklarını nasıl kullanacağız sorusu ile karşı karşıyayız. Bu soruya CHP-İyi Parti-SP sadaka odaklı bir cevap veriyor. Bunun karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, Vatan Partisi’nin istihdam ve üretim odaklı çözümünü açıkladı.” dedi.4 MADDELİK MİLLİ DİRENME EKONOMİSİ PROGRAMIÖnümüzdeki dönemin ilkesi, halka dayanan fedakarlıkla üretim potansiyelimizin büyütülmesi ve büyüyen üretim ve artan istihdam ile emek seferberliği ile kaldırdığımız ürünlerin, Türkiye’nin temel ihtiyaçları için dağıtılmasıdır. Orada da Vatan Partisi’nin 4 maddelik Millî Direnme Ekonomisi gündemdedir. İşte görüyoruz hükümetin de adım adım bu yönde kararlar verdiğini. Birincisi gıda güvenliği; tarımda alınan devrimci kararlar buna yöneliktir. İkincisi sağlık güvenliği; bu artık ikinci sıraya geçti. Bütün milletin sağlığı ve Mehmetçiğin sağlığı. Üçüncüsü güvenliğimizin güvenliği; yani asker ve polis teşkilatımızın güvenliği. Dördüncüsü Milli Eğitimin güvenliği.Tabi mevcut kaynaklar dahil yeni yaratılacak kaynakların nasıl değerlendirileceği bu 4 madde bize gösteriyor. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin Vatan Partisi ile uyumlu, paralel programlar açıklamaya başladığını görüyoruz. Bunu, Türkiye için bir müjde olarak ve çok hızlı bir gelişme olarak tespit edebiliriz. Bundan memnuniyet duyuyoruz.ÇİFTÇİYE SADAKA DEĞİL TOHUM VERİYORSadakayı vereceğiniz kaynak nerede? Onu da ancak üretimle, yatırımla mevcut çarkı devam ettirerek yaratabilirsiniz. Onun için, üretim ve istihdam odaklı çözüm geçerlidir. Bugün Tarım Bakanlığının ilan ettiği Tarıma Destek Programı da çok önemli. Bütün tarım topraklarının ekmeye biçmeye üretime açan bir paket getirdiler. Tohumda yüzde 75’lik destek sağladılar çiftçimize. Çok doğru ve önemli. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda aç kalmaması, gıda güvenliğinin sağlanması, tarım üretimindeki ciddi bir artışla ihracat olanaklarımızın da büyütülmesi gündemli. Yani burada sadaka vermiyor çiftçiye tohum veriyor. Tohum ne demek? Üreteceksin, ürün kaldıracaksın demek. Üretim odaklı ekonomi anlayışı tarımda da geçerli oluyor.CUMHURBAŞKANI’NIN TEKALİFİ MİLLİYE VURGUSUCumhurbaşkanı’nın konuşmasında Tekalif-i Milliye vurgusu yapması ve buradan güç aldığından bahsetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünkü Aydınlık’ın manşetinde yer alan, aynı zamanda benim de imzamı taşıyan yazıda geçen Tekalif-i Milliye emirleri ruhunu bugün gündeme getirdi. Tekalif-i Milliye emirlerini özetleyen metni aynı Aydınlık’ta yer aldığı özeti ile verdi. Bu da bugün Türk Milleti’nin, Türkiye’nin milli güçlerinin nasıl el ele verdiğini gösteren, üretilen çözümlerin de her türlü kompleksten uzak olarak benimsendiğini gösteren erdemli bir davranış. O bakımdan da çok çok önemli.“TEKALİFİ MİLLİYE” ÖRNEĞİNE KARŞI TEPKİLERBu bakımdan da Tekalif-i Milliye ile ilgili yapılan eleştiriler de son derece yersiz. Ben okuyorum o emirleri. Yılmaz Özdil'in Cumhuriyet gazetesinin eleştirilerini. İşgal altında alınır diyorlar o kararlar. Bu bakış açısı son derece yanlış. Evet savaş yok doğru ama bakın köyler karantina altında, halkımız can tehdidi ile karşı karşıya. İstiklal savaşı sırasında can kaybı 24 bin bunun içinde İstiklal Mahkemeleri tarafından cezalandırılanlar da var. Şimdi bugün karşılaştığımız koronavirüs tehdidi ile 24 bin canımızdan daha fazla insanımızın canına mal olma tehlikesi söz konusu. Bunun için karşılaştığımız tehdidi hafife almak, sorumsuz davranmak son derece yanlış. Bugün karşılaştığımız tehdide ancak devrimci yanıtlar verebiliriz. Başka çaresi yok.ATATÜRK’ÜN DEVRİMCİ TAVRI GÜNDEMDETabi tarihsel olarak da Mustafa Kemal Atatürk’ün o devrimci tavrı, yani halkın fedakarlığına dayanan, halkın vericiliğine dayanan çözüm Türkiye’nin gündemindedir. Yoksa devletin böyle bol keseden dağıttığı bir çözüm hayalidir gerçekçi değildir, mümkün değildir. Çünkü devletin kaynak yaratması lazım. Devlet de kaynağı nereden yaratacak sonuç itibariyle Türkiye’nin birikimi içerisindeki tasarruf oranını arttırarak ve bunu yatırıma yönelterek başaracak.MESELE PARA TOPLAMAK DEĞİL DAYANIŞMA KÜLTÜRÜDÜR“Dayanışma ile alay eden dayanışmaya karşı bozguncu tavır alanlar bizden değildir. Çünkü Türkiye buradan dayanışma ile çıkacak. Millî Dayanışma Kampanyası ile hedeflenen esas mesele para toplamak değil. En başta o kültürü milletimizin dayanışma kültürünü el birliği güç birliği omuz omuza vermek ,komşumuzla, akrabamızla, kandaşımızla, okuldaşımızla hepsiyle el ele verme kültürünü ayağa kaldırmamız lazım. Her şeyin başı budur. Sonuç itibariyle insanla çözeceğiz bütün sorunları. İnsan kaynaklarımızın ayağa kaldırılması lazım.MİLLETİMİZİN BÜYÜK GÜÇLERİNİN BİRLEŞMESİİnsanın yalnız karnının doyurulması yetmez ayakta durması için beyninin, ruhunun ve yüreğinin de dolu dolu olması lazım. Bu da bizim Orta Asya’dan gelen Milli dayanışma kültürümüzdür. Anadolu’da kökleri olan milli dayanışma kültürümüzdür. Onu da Tekalif-i Milliye emirleri ile tarihimizden güç alarak gündeme getirildiğini görüyoruz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın bu konuşması, son derece tarihi değeri olan devrimci bir konuşmadır. Ancak devrim kavramıyla açıklanacak bir konuşmadır. O yüzden Vatan Partisi olarak kendimize olan güvenimiz güçlendi. Türkiye’nin önündeki süreçleri doğru gördüğümüz için doğru çözümler ürettiğimiz için ve çözümler etrafında milletimizin büyük güçlerinin birleştiği için bu konuşma çok mutlu etti.ERDOĞAN’IN EMPERYALİZM ELEŞTİRİSİ“Devleti ve milleti karşı karşıya getiren bozguncu tavırlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin önünde yeni bir ufuk var. Ama Cumhurbaşkanımız aynı zamanda dünyanın da önünde devrimci gelişmeler olduğuna işaret etti. Emperyalist sistemi tam göbeğinden vurdu eleştirdi. Başka milletlerin refahını gasp ederek kendileri için zenginlik yaratanların devri geçmiştir dedi. Bu çok önemli. Bunu biz kısaca şöyle söyleyebiliriz; O emperyalist sistemin küreselleşme devri bitmiştir. Yani Amerika’nın dünyanın efendisi olduğu dünyada hükümranlığın Amerika’ya ait olduğu başka milletlerin kaynaklarına dolar saltanatıyla ve silah yoluyla el koyma döneminin geride kaldığı Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edildi. Bunu da önemle kayıt ediyorum.YÜKSELEN KAMUCULUK VE HALKÇILIKTIR“Küreselleşme bitmiştir, arkada kalmıştır. Emperyalist mafya sisteminin çıkarcılığı gözü dönmüşlüğü artık geçerli değildir. Dünya Asya çağına girmiştir. Batının dünyaya hükmettiği dönemler arkada kalmıştır. Asya’dan yükselen uygarlıkta paylaşmacılıktır, kamuculuktur, halkçılıktır, millî bağımsızlıktır, başı dik yaşamaktır. Bu bakımdan dünya artık yeni bir döneme girmektedir. Bunun işaretlerini de Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında gördük. Kendisini kutluyoruz. Vatan Partisi olarak da içine girdiğimiz dönemden büyük bir güvenle çıkıyoruz.“AYNI GEMİDEYİZ” SİYASETİNİN DOĞRULUĞU“Bugün aynı gemide olmayanların Amerika gemisinde oldukları da artık açıkça ortadadır. Yani aynı gemideyiz siyasetine karşı çıkmak Amerika gemisinde olmanın bir ilanıdır. Bugün Amerikan emperyalizmi ile Türk Milleti, Türk Devleti arasındaki çelişme bütün açıklığı ile ortada. Türkiye buradan özgüvenle milli kaynaklarını seferber ederek, halkın fedakarlığıyla devletin de halkla uyumlu halde çalışması ile çıkacaktır. Tabi burada halkın fedakarlığının yanında devlet yöneticilerinin de bu fedakarlığı paylaşması çok çok önemli. Devlet yöneticilerinin sade yaşaması, devlet bürokrasisinin ve siyasal yöneticilerinin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere halkın o sade yaşamını paylaşması böylece memlekette ortak bir manevi hava rüzgarının yerleştirilmesi son derece önemlidir. Burada da esaslı adımların atılmasını bekliyoruz. Atılacağından da eminiz.”