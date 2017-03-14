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Petek, Tüketiciler Birliği ve ASKON’u ziyaret etti

15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Av. Reşat Petek, konferansa katılmak üzere geldiği kentimizde Tüketiciler Birliği ile ASKON’u ziyaret etti.

Petek, Tüketiciler Birliği ve ASKON’u ziyaret etti
Reşat Petek geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen “28 Şubatta direniş, 15 Temmuzda diriliş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konulu bir konferans vermişti.
Petek, konferanstan önce başkanlığını Mahmut Şahin’i yaptığı Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’ni, daha sonra ise başkanlığını Ali Özcan’ın yaptığı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’ni (ASKON) ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen her iki ziyarette de bilgi alış-verişinde bulunuldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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