PKK’NIN BİTİRİLMESİ İÇİN ZORUNLU Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Eyup Selahattin Karakaş Mardin, Diyarbakır ve Van belediyelerine atanan kayyumlar hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Karakaş açıklamasında, kayyum atamalarının ABD güdümlü PKK terörünü bitirmek için zorunlu bir uygulama olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:57