Milliyetçi Hareket Partisi’nde geçmiş dönemlerde il başkanlığı yapan ve partisinin çeşitli kademelerinde görev almış olan Mazhar Gündoğ İyi Parti ile ilgili görüşlerini belirtti.İYİ Parti’nin tıpkı Genç Parti gibi proje partisi olarak kurulduğunu ifade eden Mazhar Gündoğ gazetemize şu değerlendirmede bulundu;“Öncelikle hayırlı olsun. Siyaset bir partiye daha kavuşmuş oldu. İsteyenler bir araya gelerek ‘Siyaset yapmak istiyoruz’ diyerek parti kurabiliyor. Zaman zaman Türkiye’nin ne derecede demokratik olmadığını tartışanlar oluyor. Demek ki bu tartışmalar boşuna. Türkiye’de demokrasi oturmuştur. Türkiye’nin önemli kazanımlarının bir tanesi de demokrasidir. Yeni kurulan partinin genellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılan ya da ihraç edilenlerden oluşması akıllara ‘Bu parti MHP’yi bölmek için ya da iktidar partisini yıpratmak için mi kuruldu?’ sorusunu getiriyor. Eğer bir parti başka kanaatleri zayıflatmak için kurulduysa, tepki partisiyse zaten her hangi bir iddiası yok demektir. Her parti iktidar olmak için kurulur ve çalışma yapar. Ama iktidar olma ile ilgili argümanların, ortaya koyduğunuz dokümanların, iddialarınızın slogandan öteye gitmesi icap eder.Bu hareketi 2002 yılında kurulan ve aynı sene seçime giren Genç Parti hareketine çok benzetiyorum. Genç Parti bir kuruldu, seçime girdi, ondan sonra da ne gören oldu ne de duyan... Çoğu kişi de unuttu. Yüzde 7 gibi bir oy aldı. Ama görüldü ki asıl işlevi 2002 seçimlerinde oy oranı yüzde 15-16 civarına olan MHP’ye çelme takmaktı. Ve iki partili bir sistemin Türkiye’de hakim olmasını gerçekleştirmek amacına yönelikti. Kesinlikle proje partisiydi. Yüzde 34 oy almış Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 340’ın üzerinde milletvekili çıkarmasını sağlayan bir projeydi.Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nden Güven Partisi ayrılmıştı. Adalet Partisi’nden Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Demokratik Sol Parti ortaya çıkmıştı. Bunların örneklerini çoğaltmak mümkün. Esas olarak Türkiye’de Türk seçmeninin ‘Nasıl yönetim istiyoruz?’ sorusuna cevabı oluşturacak partilerin bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi, ana muhalefette olan CHP ve muhalefette olan MHP ile bir de bölücü PKK unsurlarının siyasi sözcülüğüne soyunmuş olan HDP olduğunu görüyoruz. Son zamanlardaki bu terör olaylarının gerçek yüzünün görülmesiyle boyanmış cilalanmış HDP’nin genel başkanının da gerçek yüzünün görülmesi neticesinde tabi ki bölge halkının da, genel seçmenin de bir dönem sempatiyle bakmış oldukları HDP’nin artık misyonu tamamlanmıştır.Yeni kurulan partiye ‘Hayırlı olsun’ derim. Demokratik haklarını kullanıyorlar. Ama bu partinin de bir proje partisi olduğunu ve misyonunun gelip geçici olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim.”