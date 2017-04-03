Protokolden şık hareket

Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Buluşması’ konulu toplantı düzenlendi. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Milletvekilleri İsmail Emrah Kareyel ile İsmail Tamer, birçok sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda genç katıldı. Protokol üyeleri salonda yer bulamayan gençleri kendileri için ayrılmış masaya davet edip, gençlerin kahvaltı yapmalarını sağladı. Protokolün bu şık hareketi davetliler tarafından büyük beğeni aldı.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye’yi bölmeye çalıştıklarını ama buna izin vermeyeceklerini ifade etti. Yıldız, “Türkiye’de Türk’ün Kürt’ten, Alevi’nin Sünni’den, Laz’ın Çerkez’den, Avşar’ın Arnavut’tan ayrıştırılamadığı olmaması gereken bir noktada şuanda Türkiye’de bölmeye çalışıyorlar. Yalnızca göz renginden dolayı toplumu kısmen bölebilenler, dini yapılardan ve etnik yapılar üzerinden çok daha hızlı bölebileceklerini biliyorlar. Eğer bizler bu oyuna düşersek hem tarihimize hem de geleceğimize çok büyük haksızlık yapmış oluruz. Irkçılık aslında büyük ehli kitapta yasaklanmıştır. Benim bir Kürde, Kürdün benim gibi bir Türk’e olan üstünlüğü ancak Allah’a olan yakınlığı yani takvasıyla ölçülebilir. Kitabımız bize bunu böyle emrediyor. Efendimiz bize bunu böyle tavsiye ediyor. Türkiye ayrıştırılmaya çalıştığı kadar sizler birleştireceksiniz. Bu kimlerin işine geliyor, kimlerin işine gelmiyor” diye konuştu.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumun bir parti meselesi olmadığını; Türkiye’nin istikbali ile ilgili bir konu olduğunu vurgulayan Yıldız, “Türkiye’de istikrarı sağlamak zorunda olanlar milletin oylarıyla beraber iktidara gelen siyasi partilerdir ama siyasi istikrarı korumak zorunda olanlar yalnızca iktidar partileri değildir. O ülkenin muhalefet partileri, akademisyenleri, basın mensupları, STK’ları, sanayicileri, çiftçileri, esnafı ve tüccarı yani toplumun her kesimi siyasi istikrarın korunmasına borçludurlar” ifadelerini kullandı.

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AA