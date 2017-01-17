Referandum en erken 26 Mart’a gerçekleşebilir AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, referandum tarihini açıkladı. Elitaş “Teknik olarak söylüyorum, en erken olabilme imkanı 26 Mart, en geç olabilme imkanı da 16 Nisan" ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2017 Salı 09:46