REKOR AK PARTİ’DE

İşte partilerin Kayseri’deki aday adayı sayısı



AK Parti 94

AK Parti aday adaylık başvuru süresi 3 Mayıs’ta sona erdi. Bu parti Kayseri’den 94 aday adayı çıkararak en fazla başvuru yapılan parti oldu.



MHP 60

MHP'de milletvekili adaylık başvuruları 26 Nisan'da başlamıştı. Dün sona eren başvuru süresiyle birlikte MHP Kayseri’den 60 milletvekili aday adayı çıkardı.



İYİ Parti 20

İYİ Parti'de ise başvurular bu akşam sona erdi. Şu ana kadar İYİ Parti Kayseri’de 20 aday adayı çıkardı.



SP 18

Saadet Partisi’nde başvurular 30 Nisan’da tamamlandı. Parti Kayseri’den 18 milletvekili aday adayı çıkardı. Daha sonra Parti internet üzerinden oylama gerçekleştirerek aday adaylarını netleştirecek.



CHP belli değil

CHP’de ise başvuru süresi 7 Mayıs’ta sona erecek.



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