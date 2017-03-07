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REŞAT PETEK KAYSERİ’YE GELİYOR!

15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Tüketiciler Birliği’nin davetlisi olarak Kayseri’ye geliyor.            

REŞAT PETEK KAYSERİ’YE GELİYOR!

Petek, 11 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda “28 Şubat’ta Direniş, 15 Temmuzda Diriliş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” başlıklı bir konuşma yaparak gelen soruları cevaplandıracak. Program saat 14:30’da başlayacak.

Kayserililerin 28 Şubat’tan tanıdığı isim
Reşat Petek’i ağırlamaktan onur duyacaklarını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin “Kendisi Kayserililerin çok yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim. Darbelere ve darbecilere karşı sivil/demokrat duruşuyla tanınıyor. Malum 28 Şubat Darbe sürecinde Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı iken, başörtülü öğrencileri üniversiteye almayan Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı haklarında ‘kanunsuz emir vererek eğitim özgürlüğünü engellemek’ suçundan soruşturma yaparak ilk defa kamu davası açmasıyla tanınmıştı. Petek, açtığı bu dava sebebiyle, hak ve hukuk tanımayanların tepkilerine hedef olurken, insan hak ve hürriyetlerine saygılı her kesimden destek görmüştü. Düzenlediği iddianame evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa ve kanunlara uygun olduğu için, 28 Şubat sürecinde hakkında açılan tüm soruşturmalar sonuçsuz kalmış ancak ‘Birinci Sınıf Cumhuriyet Savcısı’ iken 1999 yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmıştı.” dedi.

Mahmut Şahin açıklamasını “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şükrü Karatepe’den sonra TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili olan önemli bir hukukçuyu daha getirerek referandum konusunda halkımızı ilk ağızlardan bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz.” ifadeleriyle bitirdi.

Haber: Kayseri Gündem/Rıfat Yörük

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