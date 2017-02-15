Ruanda-Kayseri ilişkileri artacak

Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği kentimizde Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti. Son derece sıcak bir ortamda geçen ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçte artacağına vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Kamçı, ziyaretin Kayseri ile Ruanda arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Ruanda’nın 10 milyonu aşkın nüfusu ile Orta Afrika’nın merkezinde bulunan bir ülke olduğunu ifade eden Vali Kamçı; “Bizlerde ildeki temsilci olarak burada ticaretin gelişmesi anlamında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ise amaçlarının Türkiye ile Ruanda arasında dostluk ilişkileri tesis etmek olduğunu ifade ederek, kendisini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür etti.

Ziyareti ile ilgili olarak “Ruanda arasında ne tür bir iş yapabileceğimizi araştırmaya geldim” diyen Nkurunziza şunları söyledi:

“Kayseri çok güçlü bir endüstriyel bir ekonomi. Çok önemli ihraç malları üretiliyor. Kayseri de mevcut olan birkaç şirketin Ruanda ile iş yaptığını biliyoruz. Fakat bunu artırmak istiyoruz. 11 öğrencimizde burada eğitim görüyor. Hâlihazırda başlamış olan ikili ilişkilerimizin daha artması için buradayız.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

