Saadet Lideri Kayseri’de

Karamollaoğlu, Kayseri’de aday tanıtım programı öncesi partisinin İncesu İlçe seçim irtibat bürosunun açılışına katılarak, İlçe Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik kalabalığa hitap etti. Milli Görüş Belediyeciliği üzerinden mevcut iktidarın yoldan çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, “Biz güzel hizmetleri hiçbir zaman göz ardı etmeyiz. Hatırlarız, amma yanlışlıkları da söylemekten dile getirmekten çekinmeyiz. Yanlışları dile getirmek biri ile olan münasebetleri bozma, ona karşı düşmanca hisler beslemek manasına gelmez. Bir sözümüz var tekrar ediyoruz. Dost acı söyler yalakalar acı söylemez. Bunu herkes bilmeli. Biz diyoruz ki sizinle 40-50 yıldır arkadaşlık yaptık. Bir noktaya geldi 20 sene önce koptunuz gittiniz. Yanlış bir yola girdiniz” diye konuştu.



Temel Karamollaoğlu daha sonra seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet Karaman, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İl Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Harun Toprak ve çok sayıda partili katıldı.



