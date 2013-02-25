Saadet Partililer Erbakan Hocayı Andı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı konuşmayla solandakileri duygulandırdı. Erkaban ile ilgili açıklamalarda bulunan Arıkan, "Ne olur hocam hakkını helal et. Siyonizmi sen öğrettin hocam. Filistin'i sen tanıttın. Mescid-i Aksa'yı, Kudus'ü ve Allah yoluna cihadı sen sevdirdin. Hocam hakkını helal eyle" diye konuştu.

“MİSAFİRDEN PARA ALAN BATILIYI MI ÖRNEK ALACAĞIZ?”

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Başkan Yardımcısı Atik Akdağ, “Alimin ölümü âlemin ölümüdür” hadisini okudu ve konuşmasına şöyle devam etti: "Erbakan hocamız, Hz. Âdem’le başlayan hak-batıl davasının bu yüzyıldaki en büyük hak mücahidiydi. Kendisi öldü ama davası bakidir, aksamadan devam ediyor. İlkokulu Kayseri’de okuyan merhum Erbakan, babasının memuriyeti dolayısıyla Türkiye'nin değişik şehirlerinde okudu. Liseyi İstanbul’da bitiren Erbakan İTÜ -İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdi. Süleyman Demirel'le okul ve devre arkadaşıdır. Merhum hoca şöyle bir hatırasını naklederdi: “Almanya’daki ev sahibim aşırı neşeliydi. Günün birinde ‘Hayrola neşelisiniz sebebi nedir?’ diye sorunca, ev sahibim, ‘Yarın çocuğum on sekiz yaşına giriyor ve evden ayrılıyor, eğer ayrılmadan durursa bana aydan aya kira verecek ona seviniyorum’ dedi. İşte Batı Batı diye peşine koştuğumuz Batı’nın, insan ve evlat sevgisi bu kadar. Yine aynı ev sahibi bana gelen misafirlerden evde kalma kirası aldı. Elektrik ve su parası istedi. Hâlbuki ben evi parasıyla kiralamıştım, ona rağmen misafirler için kalma parası istedi ve aldı. Bunlar mı bize örnek olacak” derdi. Batı medeniyetinin aksaklığı eksikliğini vurgulardı.”

“DEMİREL, İSTANBUL SANAYİSİNİ; ERBAKAN, ANADOLU SANAYİSİNİ TEŞVİK ETTİ”

“Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Fazilet Partisi ve Refah Partisi Erbakan hocanın kurduğu bütün partilerin değişmez politikası ağır sanayi yatırımlarını arttırma, ağır sanayiyi memlekete yaymak esaslı politikalardı. Ağır sanayinin Anadolu’ya yayılması için gereken teşvikleri bağlı oldukları bakanlıklar aracılığıyla Anadolu yatırımcısına aktardık. Sanayi yatırımları ne kadar merkeze uzak yere yapılırsa desteği daha fazla çıktık. Ama Demirel ve diğer liderler İstanbul dükalığına ve İstanbul baronlarından başkasına destek vermediler. Kalkınmanın refahın İstanbul'da temerküz etmesinin sebebi Demirel’in İstanbul sermayesinden başkasına sahip çıkmaması olmuştur. Demirel, Anadolu sermayesine hiç yüz vermemiştir. Hep İstanbul ve çevresine destek çıkarak Anadolu’yu fakirliğe, çiftçilik ve köylülüğe mahkum etmiştir. Erbakan, Türkiye’de bir ilk olan Gümüş Motor’u kurmuştur. Ceddi, Kozanoğulları’na dayanıyor. Konya’da tek başına milletvekili seçildiğinde kendisine "Bir çiçekle bahar gelmez Erbakan bey" diyen hacıamcaya, "Unutma her bahar da ilkin bir çiçekle gelir" diye karşılık verdi. “NATO’nun Türkiye nin yükünü çektiği yalandır, NATO bütün masrafını milletimize ödetiyor. Milletin bu kamburdan ve yükten kurtulması lazım” derdi. ‘Bize verilen görev şudur’ diyen bir kaymakama, ‘Bize verilen görev diye bir şey yok! Bizim görevimiz var’ diyerek bahanesini geçersiz kılmıştı. Batıcılarla millet ayrı galaksilerde yaşıyorlar. Batı hayranları kendi keyfinde, kendi dünyasında; milletimizin maddi manevi ihtiyaçlarını bilmiyorlar ve Batıcılıkla hiçbir yere varamayız. Acil Adil Düzen’e geçmek zorundayız” diye konuştu.

Geceye Baro Başkanı Fevzi Konaç’ın yanında çok sayıda Saadet Partili ve Erbakan Hocayı sevenler katıldı.

Haber: İhsan Görücü