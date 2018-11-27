Saadet Partisi İl Divan Toplantısı Yapıldı

Saadet Partisi İl Başkanlığı’nın İl Divan Toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, İl Başkanı Mahmut Arıkan ve partililer katıldı.

İl Divan Toplantısında öncesinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisinin en büyük başarılarından birini alacağını ifade etti. Yeni neslin Saadet Partisini tanıdığını ve toplumun teveccühünü kazandıklarını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın: “Saadet Partisi olarak biz 31 Mart seçimlerinde inşallah Saadet Partimizin en büyük başarısını temin edecek bir çalışma stratejisi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Normal şartlar altında 24 Haziran seçimlerinde toplumun geniş kesimlerinin teveccühünü kazandık. Yeni nesil Saadet partisini tanıdı. Gönüller Saadet Partisine açıldı. Milletimizin Saadet Partisine oy verecek zamanı olmadı. İktidar da bunu bildiği için seçimi zaten erkene almıştı. Bundan dolayı da baskın bir seçimi yaptılar. Şimdi geçen seçimde gönüllerde olanı önümüzde ki seçimlerde sandığa yansıtabilme adına bir sürecin içerisindeyiz. Biz Türkiye genelinde kazanma potansiyeli yüksek olan, geçmişiyle toplum nazarında karşılığı olan kişileri inşallah Saadet Partimiz ile buluşturup inşallah milletimizin önüne çıkacağız. Saadet Partisi 31 Mart seçimlerinde en büyük çıkışı yapacaktır” diye konuştu.



Kayseri’de milli görüşçü belediyeciliğinin çok özlendiğini vurgulayan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını belirtti. Başkan Arıkan, “4 ay sonra gerçekleşecek olan seçimlerde 1 Nisan sabahının Kayseri’de milli görüşçü bir belediye başkanı ile güneşin doğması için tüm gücümüz ve gayretimizle mücadelemizi vereceğiz” dedi.

“1 Nisan sabahı çalışmalarımızın karşılığını alacağız”



Türkiye’de en büyük sorunun kutuplaşma olduğunu dile getiren Başkan Arıkan, Saadet Partisi’nin sevgi ve kardeşlik üzerinde durduğunu ve 4 ay boyunca sıkı çalışacaklarının altını çizdi. Başkan Arıkan: “Bugün Kayserimizde ve Türkiye’miz de en büyük problemin kutuplaşma olduğu kanaatindeyiz. Bir diğer partili diğer partiliyi düşman olarak algılamaktadır. Saadet Partisi dostluğun, sevginin ve kardeşliğin gösterileceği ile alakalı 4 ay boyunca bu çalışmayı gerçekleştirecektir. 1 Nisan sabahı da inşallah milli görüşçü bir belediye için hep beraber çalışacağız. O gün milli görüşçü bir belediye başkanın olacağı kanaatindeyiz. Teşkilatımız açısından baktığımızda içerideki kalabalığı gördüğümüz ve azmi gördüğümüzde son derece hazırlı olduğumuzu gözlerimizle görüyoruz. 4 ay boyunca seçimler yaklaştıkça bu coşku da artacaktır. Sandıklarda özlenen milli görüşçü belediyeciliğin tekrar doğacağı kanaatindeyim. Çalışmalarımızın karşılığını 1 Nisan sabahı alacağız” ifadelerine yer verdi.





