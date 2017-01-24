Saadet Partisi Ocak Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Ocak Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Saadet Partisi Ocak Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Şehir Tiyatrosu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Parti İl Başkanı Mahmut Arıkan, ülkede ve dünyada son 25 yıl içerisinde meydana gelen gelişmeleri partililere aktardı. Arıkan, “Yalnız ülkemiz değil dünyanın yeniden şekillendiği günleri yaşıyoruz. Son 25 yılda yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla bakmak aslında mevcut manzarayı açıkça ortaya koyacağı gibi geleceğe yönelik de bizlere önemli ipuçları verecektir. Irak işgal edildi, 11 Eylül saldırıları gerekçesiyle Afganistan işgal edildi. Devrimlerle Avrupa’nın birçok ülkesinde yönetimler değiştirildi. Yeni ve küçük devletler oluşturuldu. 2004 yılında dillendirilmeye başlayan Büyük Ortadoğu Projesi ile birlikte Amerika’nın dışişleri bakanı 23 ülkenin sınırlarının değiştiğini ifade etti. 2005 yılında Medeniyetler İttifakı Projesi hayata geçirilip eş başkanlıklardan birine dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanımız getirildi. 2010 yılında başlayan Arap Baharı baştan başa Kuzey Afrika’yı kışa çevirdi. Başta Libya, Mısır, Irak ve Suriye olmak üzere İslam coğrafyası kan gölüne döndü. Bir tarafta Çağdaş Çar Putin diğer tarafta İslamı yok etmekten bahseden bir Trump çıktı. Dünyada bunlar yaşanırken ülkemizde 28 Şubat süreciyle millete savaş ilan edildi. Milli görüşün zirve partisi Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. Bugün görüşlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz rahmetli Erbakan Hocamıza siyasi yasak getirildi. Büyük bir ekonomik krizden sonra Derviş yasasıyla ekonomi tamamen küresel inisiyatife terk edildi. Bugünkü anayasa değişikliğini adeta buzdolabından çıkarıp ısıtarak servis yapan Devlet Bahçeli, kimsenin anlam veremediği bir tavırla 3 Kasım 2002’de erken seçim kararı aldırtıp kendi partisini meclisin dışında bıraktı. Şimdi ise kimine göre sistem kimine göre ise rejim değişikliği sayılan bir anayasa değişikliğine doğru adım adım ilerliyoruz. 25 yıl boyunca dünyanın şekillenmesi için alınacak kararların merkezi olacak meclisten milli görüş çıkarılmış, Türkiye bu noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Arıkan’ın konuşmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin meseleleri ve Çözüm Yolları’ konulu sunum verdi. Karamollaoğlu, Anayasa değişikliği, başkanlık sistemi, İsrail ve ABD ilişkileri konularında katılımcılara görüşlerini aktardı.