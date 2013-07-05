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Saadet Partisinden Doğu Türkistan, Arakan ve Mısır Açıklaması

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarına yapılan zulüm ve Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığından indirilmesi dolayısıyla açıklama yaptı.

Saadet Partisinden Doğu Türkistan, Arakan ve Mısır Açıklaması
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, İl Başkanı Mahmut Arıkan ve parti üyeleri katıldı.
''Dünya tarihinin en buhranlı dönemlerinden geçtiğimiz şu günlerde her gün yeni bir zulüm, kan ve gözyaşı haberi almaya devam ediyoruz” diyen İL Başkanı Mahmut Arıkan, “Arakan, Doğu Türkistan ve Mısır’dan gelen haberler bizi bir kez daha üzüntü ve kaygıya sürükledi” dedi.
Mısır ordusu tarafından darbe yapılarak indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığından alınmasını, Mısır halkına ihanet olarak gördüklerini dile getiren Arıkan, “Seçimlerde başarısız olmuş siyasiler, siyasileşmiş yargıçlar ve ülkelerini dış tehditlere karşı koruma görevini yerine getireceklerine aciz siyasetçilerin menfaatlerine alet olan generaller, her zaman demokrasiye ve insan haklarına karşı en büyük darbeyi yapmışlardır” ifadelerini kullandı.
Yapılan bu müdahalenin islam birliğini bozmak amacı taşıdığını, insan haklarına ve hukuka ihanet olduğu görüşünde olduklarını belirten Arıkan, “Bu müdahale, Mısır’da hukuka inancı sarsmıştır. Son dönemlerde Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Mısır’da ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşanan üzüntü verici gelişmeler bizim Milli Görüş hareketi olarak yola çıktığımız günden beri, 40 yılı aşkın süredir neden İslam birliğinin tesis edilmesi için mücadele ettiğimizi net bir şekilde göstermektedir” şeklinde konuştu.
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veli 5 yıl önce

Haberin girişinde il başkanının ismi Mahmut Cömert olarak verilmiş.Fakat Mahmut Cömert Alperen Ocaklarının il başkanıdır.Saygılarımla....

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dik duran 5 yıl önce

Irakta 1.500.000 müslüman öldürülürken kadınlara ve kızlara tecavüz edilerek nesep bozulurken yine Suriyede müslüman kanı akıtılırken sessiz kalanlar şimdi mi aklı başına geldi.Haydi bu olayın arkasında denilen ABD'yi protesto et görelim yiğitliği,

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