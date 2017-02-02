Saadet Partisi’nden Kanal 24’e suç duyurusu Saadet Partisi İl Başkanlığı yetkilileri geçtiğimiz günlerde Kanal 24 televizyonunda yayınlanan “Ersoy Dede ve Hikmet Genç ile Günün Manşeti” adlı programda ikilinin Saadet Partisi hakkında suçlayıcı nitelikle konuşma yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

Saadet Partisi İl Başkanlığı yönetimi Adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan İl Başkanı Mahmut Arıkan, Dede ve Genç’in 27 ocakta yayınlanan programda halkın bir kesimini, kendisinin de mensubu olduğu Saadet Partisine destek veren kişileri aleni bir şekilde aşağılayıcı, hakaret içeren ve iftira kapsamında değerlendirilebilecek bir takım ifadeler kullandığını belirterek; “Saadet Partisi'ne destek -veren birisi olarak ise bu durumdan aşırı derecede rahatsız oldum. 'Yapılan yayın, halkın Saadet Partisi mensuplarına kin ve nefret duymasını sağlayacak şekilde kışkırtıcı bir biçimde halkı tahrik etmeye yöneliktir. Hikmet Genç yayın esnasında, Saadet Partisi'nin saçmaladığını, halen Saadet Partisi'nde kalmaya devam ediliyorsa FETÖ'den farkının olmadığını beyan etmiş, ayrıca ‘halen Saadet Partisi'ndeysen ahmaksın’ şeklinde sözler sarf etmiştir. Ersoy Dede ise Saadet Partisi'nin terör örgütü Fetullah Gülen'le işbirliği yaptığı iftirasını attığı sabittir. Hal böyle iken halkı galeyana getirmeye çalışan şüphelilerin iftira ve hakaret niteliği taşıyan bu sözleri, yayın organı vasıtasıyla tüm Saadet Partisi mensuplarına yönelik sarf edilmiştir.” dedi.

FETÖ ile bağlantıları araştırılmalı

“Bütün bunların yanı sıra günümüzde devam eden FETÖ soruşturmalarında kripto olarak anılan FETÖ mensuplarının, bu terör örgütüyle bağlantısı olmayan kişileri sanki bu terör örgütü ile irtibatı varmış gibi lanse ederek, halkı birbirine karşı kışkırtmaya çalıştıkları bilinen bir gerçektir. “ diyen Arıkan şunları söyledi:

“Geçmişte terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile ilgili yazmış oldukları yazılar dikkate alındığında bu terör örgütüyle bir bağlantısı olup olmadığı hususu kamuoyunda şüpheyle karşılanmaktadır. Bu çerçevede şüphelilerin kripto FETÖ mensubu olup olmadıklarının, bu terör örgütüne geçmişte mali destek sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi de devletimizin yararınadır. Nitekim halkı birbirine düşünüp kaos ortamı oluşturmak isteyen kötü niyetli şahıslar, halk olarak birbirimize en fazla kenetlenmemiz gereken bu zamanda devletimize en büyük zararı verecektir. Saadet Partisi'nin mensubu olarak şüphelilerin işledikleri eylemlerden dolayı kamu davası açılması için işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrasını yüce adaletimize bırakıyorum.”

Konuşmaların ardından parti üyeleri hazırlanan suç dilekçesini yetkili mercilere iletti.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

