Sadık Yakut: Birlerce Kişinin Tahliyesi Söz Konusu Değil

Yakut, hükümet sözcüsünün yargı paketinin içeriği ile ilgili açıklama yaptığını ifade ederek, "Yeni yargı paketinde, 'şiddet kullanılmadığı sürece yapılan konuşmalar suç sayılmayacak' şekli ile değişiklik olacak. Bu cezaevinde olanları etkileyecektir. Kamuoyundaki beklentilerde olduğu gibi binlerce kişinin tahliye olması da söz konusu değil. Sadece suçun vasfında değişiklik var." dedi.



Sadık Yakut, yapılan değişikliğin propaganda ile ilgili suçları kapsadığını sözlerine ekledi.



