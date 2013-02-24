Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sadık Yakut: Birlerce Kişinin Tahliyesi Söz Konusu Değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sadık Yakut, 4. yargı paketi sayesinde binlerce kişinin tahliye olacağı yönündeki beklentilerin abartılı olduğunu açıkladı.

Sadık Yakut: Birlerce Kişinin Tahliyesi Söz Konusu Değil
Yakut, hükümet sözcüsünün yargı paketinin içeriği ile ilgili açıklama yaptığını ifade ederek, "Yeni yargı paketinde, 'şiddet kullanılmadığı sürece yapılan konuşmalar suç sayılmayacak' şekli ile değişiklik olacak. Bu cezaevinde olanları etkileyecektir. Kamuoyundaki beklentilerde olduğu gibi binlerce kişinin tahliye olması da söz konusu değil. Sadece suçun vasfında değişiklik var." dedi.

Sadık Yakut, yapılan değişikliğin propaganda ile ilgili suçları kapsadığını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sancar afsin 5 yıl önce

binlerce kck lı bölücü dışarıya çıkacak,niye saklıyorsunuz..imralı anayasa biçiyor Türkiye ye ve hala size oy veriyoruz..siz bir de eski milliyetçilerdensiniz..nasıl sindirebiliyorsunuz bu görüşmeleri..anlayamıyorum..

Cevapla
Beğenmedim! (0)