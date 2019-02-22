SAHAYA İNİYORUM

İYİ Parti Kocasinan 1. sıra Belediye Meclis üyesi adayı olan Kazım Yücel parti değişikliğiyle ilgili konuşmak istemezken, önemli olanın memlekete hizmet olduğuna dikkat çekti. Yücel, bugüne kadar şehrin gelişmesi ve daha iyiye gitmesi için verdiği mücadeleyi bundan sonra da İYİ Parti ile devam ettireceğini ifade etti.



Kazım Yücel, önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalarına hız vereceğini belirterek, “Zaten Kayseri için bugüne kadar pek çok çalışmamız vardı. Bundan sonrası için de, önerilerimiz, projelerimizle birlikte çalışma havuzumuzda hepsini toplayacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş beyle birlikte Kayseri’yi daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa onu yapmak üzere kolları sıvadık ve çalışmalara başladık” dedi.

