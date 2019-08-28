Şahin’den ‘Boğazköprü’ tepkisi

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Boğazköprü de 5 ay önce başlatılan onarım çalışmalarının uzamasına tepki gösterdi. Ulaşıma kapanan güzergahta bulunan benzin istasyonlarının ve esnafların mağdur edildiğini kaydeden Şahin, “2014 yılında uzun bir süre bir sürü esnafı mağdur ederek yapılan çalışmanın ardından 5 yıllık sürede tekrar tadilat görüp düzen tutmayan, bugün yine 5 aydır kapalı olan Boğazköprü konusunda bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Burada onlarca esnaf mağdur. Burası şehrimizin ana giriş kapısıdır. Bu güzergahta benzin istasyonları, esnaflarımız mağdur edilmiş durumdadır. Bunların bedelini kim ödeyecek. 2014 yılında yapılan tadilatta bunun kabulü nasıl yapıldı? Burayı yapan insanlar sorumluluk taşıyor mu? Zemin etütleri neden sağlıklı bir şekilde yapılmadı” dedi.



‘Bu şekildeki ihmaller ile kamunun zarara uğratılıyor’ diyen İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Şahin, “Bunların cevabını istiyoruz. Bu konuda yetkililerin çıkıp açık ve net bir şekilde kimlerin sorumlu olduğunu, kimlerin kusurlu olduğunu ve burada ne kadar daha süreç işleyeceğini açıklaması gerekir. Maalesef şuana kadar da bir yetkilin doyurucu ve net bir cevap alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

