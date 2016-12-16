Sarıoğlan Belediye Başkanı kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın AK Parti'den kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri’de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden olayların geliştiği Sarıoğlan ilçe Belediye Başkanı ile ilgili Genel Merkez tarafından alınan karar için yazılı bir açıklama yaptı. Özden açıklamasında: "Yürütme kurulu (MYK) tarafından Çarşamba günü alınan karar ile Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız partimizden kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili daha geniş açıklama ilerleyen günlerden alınan kararlar neticesinde açıklanacaktır" ifadesinde bulundu.