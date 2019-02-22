SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİDİYORUZ

SONUNDA KAYSERİ KAZANSIN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, “Savaşa filan gitmiyoruz. Kimsenin burnu kanamadan bir seçim süreci atlatmayı diliyoruz. Seçimin sonunda kazananın Kayseri olmasını diliyoruz” dedi.

İKTİDAR DEĞİŞMEYECEK AMA

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş bu seçimin iktidarı değiştirmeyeceğini, insanlara hizmet götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Ataş, "Halk kimi kendine yakın görürse ona oyunu verecek. İnşallah göreve geldiğimizde parti ve ilçe ayrımı yapmadan insanımıza hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET EDEN ONLAR

17 yıldır iktidarda olanların artık her şeyi şikayet eder hale geldiğini belirten Ataş, "İş başındalar ama hep şikayet ediyorlar. Sanki onlar muhalefette, biz iktidardayız. Yıllardır yapamadıkları projeleri yeniden açıklıyorlar. Bu zaman kadar o projeleri neden yapmadınız? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Vatandaşın bir ders vermesi gerekiyor" dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK BİTTİ

Bölgenin sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ataş, "Ben hayvancılık da yaptım, ektim de, biçtim de. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üretim olmazsa bu ülke zarar görür. Bu ülke ne yazık ki artık kendi kendine yetemeyen bir ülke haline getirildi” dedi.