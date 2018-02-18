‘Savaşa hayır’ demek Mehmetçiği arkadan vurmaktır





Türkiye’nin vatan savaşı verdiğini, karşısındaki asıl gücün ise PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin arkasında duran dünyanın süper devletleri olduğunu belirten Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş, “Bu savaş Türkiye – ABD savaşıdır. Bu savaşın şakası yoktur. Türkiye savaşı kaybederse sonuçları ağır olur. Kimileri yenilginin pususunda bekliyor. Ancak o yenilginin bedelini milletçe öderiz. O nedenle devlet ve millet olarak vatan savaşının başarısına kilitlenmek bugün Türkiye’nin geleceğini belirleyen eylemdir. Vatan partisi olarak Türk ordusunun arkasındayız. Mehmetçik’e desteğimiz sonsuzdur. Ona güveniyoruz zafer Türk milletinin olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“İç cephe önemli”

Savaşta önemli olanın iç cephede bozgunculara fırsat vermemek olduğunu kaydeden Karakaş, “Mustafa Kemal paşa ‘savaşta iç cephe tayin edicidir.’ diyor. Bu temel savaş ilkesidir. İç cepheyi sağlam tutmak en başta bozgunculuğa fırsat vermemektir. Her savaşın bir iç cephesi vardır. Dış cephe silahlı düşmana karşıdır. İç cephe ise bozgunculuğa karşıdır. İç cepheyi sağlam tutmak ise bozgunculuğa izin vermemekle olur. Bu açıdan ‘savaşa hayır’ propagandalarına şiddetle karşıyız. Bu söylem Mehmetçiği arkadan vurmaktır.” dedi.

“HDP kapatılsın”

HDP nin Ankara’da düzenlediği kurultayın tam bir bozgunculuk olduğunu belirten Karakaş, PKK’nın uzantısı olan ve bunu gizlemeyen HDP’nin en kısa sürede kapatılması gerekir. Bu konuda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını gereğini yapması için göreve çağırıyoruz. Bu kongrenin yapılmasına müsamaha gösteren iktidarı ve kongrede hazır bulunan, bölücü söylem ve eylemlere karşı tepki vermeyen CHP yetkililerini de kınıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Barolar Birliği’nin mücadelesini destekliyoruz.”

Meslek kuruluşlarının isimlerinde yer alan ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ gibi unvanların kaldırılmasına karşı olduklarını söyleyen Karakaş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meslek kuruluşlarının isimlerinde yer alan ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ gibi unvanların bakanlar kurulu kararıyla kaldırılacağını, ardından da bu kuruluşların yapılarının değiştirileceğini ve herkesin istediği gibi birlikler oluşturabileceğini belirtti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun kararlarını kamuoyuna açıkladı. Süreci eleştirdi. 24 Şubat 2018 günü bütün baro başkanlarını ve baro yönetim kuruluna kayıtlı bütün avukatları Ankara’ya çağırdı. Biz de Vatan Partisi olarak Türkiye Barolar Birliği’nin bu mücadelesini destekliyoruz.” diye konuştu.

Diğer yandan yarın Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, İl kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.00’da “ Ekonomik Krize Çözüm ve Batı Asya Birliği” başlıklı bir konferans verecek. Haber- Fotoğraf: Tuba Köksal

