SDP’den “feragat” önerisi Sivil Dayanışma Platformu (SPD) Kayseri Şubesi, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e, MHP İl Başkanı Baki Ersoy aleyhine açtığı davadan feragat etmesini teklif etti.

Milletçe hasret kaldığımız “Yenikapı ruhu”nun zedelenmemesi için bu girişime ihtiyaç duyulduğu belirtilen yazılı açıklama şöyle;

Erdoğan da vazgeçmişti

“AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’a “Dantelli Kefen Giyenler” şeklindeki sözlerinden dolayı açtığı dava sonucu mahkeme Baki Ersoy'a beş ay ceza verdi.

Ülkemizin çok hassas bir dönemden geçtiği ve memleketimiz için hayli önemli kararların ortak alındığı bir süreçte, böylesine bir dava sonucunun, başta ‘Yenikapı Ruhu’ olmak üzere yıllardır hasret kaldığımız millî birlik ve beraberlik havasına zarar verebileceği açıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi’nin de başta CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, kendisiyle ilgili çeşitli hususlarda açmış olduğu bütün davalardan, elde edilen bu ruh ve millî birlik havasının devamı için vazgeçtiği de göz önünde bulundurulunca, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in de bu davadan feragat etmesi beklenirdi.

SDP Kayseri olarak Hüseyin Cahit Özden’in, bu davadan herhangi bir şart öne sürmeden, milletin ve devletin yüksek menfaatlerini ön plânda tutarak vazgeçmeyi bir daha düşünmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.”

Kurum Haberi

