Şehir vatandır Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Şehircilik Şurası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için şehir hem vatandır hem de Rabbimiz'e yönelişimizin tezahürüdür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehircilikte Yeni Vizyon" temasıyla düzenlenen şuranın ülke, millet ve özellikle de şehirler için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, açılış programının ardından yaklaşık 3 ay boyunca 4 komisyon halinde çalışmalarını yürütecek olan şuraya katkı verecek herkese şükranlarını sundu.

Erdoğan, şuranın, bilim insanlarından ilgili kurumların uzmanlarına, sivil toplum kuruluşlarından meslek örgütlerinin temsilcilerine kadar geniş bir katılımla çalışacağını söyledi.

Şehirlerin meselelerinin ve bunların çözüm yollarının enine boyuna tartışılacağı şuranın, bu alanda bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumdan uzak, tek başına yaşamanın insan fıtratına aykırı olduğunu, şehirlerin de işte bu fıtri ihtiyaçtan doğduğuna işaret etti.

Medeniyet kavramının, insanların bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şehirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden geniş bir anlam dünyası vardır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Gerçekten de insan, doğanın çehresini değiştirebilecek müdahaleler yapma bilgisine ve iradesine sahip alemdeki tek varlıktır. Şayet bu müdahale güzele, iyiye, hayırlıya ulaşma yönünde olursa insan, Allah'ın yeryüzündeki halifeliği vasfına uygun davranmış olur. Aksi yönde hareket ederse bu, Allah ile haşa yarışma yolunu açar ki, o yolun sonu hem insanın hüsranıdır hem de dünyanın mahfıdır" dedi.

"Bizim için şehir vatandır "

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bizim için şehir hem vatandır hem de Rabbimiz'e yönelişimizin tezahürüdür. Tarihimizde, şehir-insan ilişkisini, vatan sevgimizi ve Rabbimiz'e olan yönelişimizi de kapsayacak şekilde kurmaya çalıştığımıza dair sayısız örnek bulunuyor. Ecdadımızın Orta Asya'dan Pakistan ve Hindistan'a, Selçuklu coğrafyasından Osmanlı'nın 3 kıtaya yayılan o görkemli mirasına kadar çok geniş bir müktesebata sahiptir.” ifadelerini kullandı.

“İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşadığımız şehircilik facialarının sebepleri çok iyi tespit edilmelidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Akif'in dediği gibi 'Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü eder.' Bizler her alanda olduğu gibi şehircilik konusunda da tarihimizden ibret alarak, hataların tekerrürünü önlemek mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz 14 yılda bu konuda çok önemli adımlar attık. Elbette bu süreçte yapılan işlerin de eksikleri olmuştur. Ama şu bir gerçektir ki, Türkiye tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü, halkımızın her kesimine hitap eden şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirmiştir" dedi.

Şehir içinde yaşayanlara şekil verir

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasına; "Hüner bir şehr bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir." sözünü hatırlatıp, "Yani asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek insana huzur verecek şehirler inşa etmektir." diyerek başladı.

Bunu gerçekleştirme yolunda yeni fikirlerin ve kazanımların ortaya konulması konusunda önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, bir milleti anlamak için şehirlerine bakmanın yeterli olacağını dile getirdi.

Yıldırım, şehrin medeniyet, medeniyetin de şehir olduğunu vurgulayarak, şehirlerin, yaşayan insanların ruh halini de yansıttığını ifade etti.

"Şehir bir kaptır, içinde yaşayanlara kendi şeklini verir." diyen Yıldırım, Türk milletinin dünyaya nam salan şehirler inşa etmiş büyük medeniyetin mensupları olduğunu bildirdi.

"Türkiye geneli seferberlik başlatacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında şunlara değindi; "Şehircilik Şurası sonrası alacağımız kararlarla, çıkaracağımız yasalarla tüm Türkiye genelinde adeta bir seferberlik başlatarak tüm riskli yapıları elden geçirip deprem gelmeden hazır olmak istiyoruz." dedi.

Bakan Özhaseki, ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan şuranın açılışında yaptığı konuşmada, şehir ve insanın birbirinin aynası olduğunu söyledi.

Şehirlerin yeni ideallere kapı aralamasını, bu idealleri gerçekleştirebilme kabiliyetini yeni nesillere sunmasını istediklerini dile getiren Özhaseki, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2023 vizyonumuza ve 2071 tasavvurumuza uygun şehircilik politikaları belirlemek, sorunlara çözüm üretmek için Şehircilik Şurası'nı toplamaya karar verdik." diye konuştu.

Özhaseki, 3 ay sürecek şuranın 4 konu başlığının, "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm, "Şehirleşme, Göç ve Uyum, " Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" olduğunu belirterek şura komisyonlarının bilim insanları, bakanlıklar, belediyeler ve kamu kuruluşlarından uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile meslek örgütlerinin mensuplarından oluştuğunu aktardı.

Kurum Haberi

