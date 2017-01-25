Şehircilik Şurası 27 Ocak'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Şehircilik Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Ocak Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor.



Türkiye'nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehircilik Şurası düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışı yapılacak şura, dört ana komisyonda çalışmalarını yürütecek.

Komisyonların gündem konuları ise şöyle; Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme, Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü.

Düzenlenecek olan şura ile ilgili bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; "Şehircilik Şurası ile insanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin ön planda tutulduğu konular, güncel gelişmeler ışığında, akademisyenler, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmaya açılıyor." dedi.



Şehircilik Şurası'na, ülkenin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın görev alanına giren konulara ilişkin durum tespitleri ve incelemeler yapılacak, sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin insan odaklı şehirleşme vizyonunun değişen koşullar çerçevesinde yeniden belirleneceğini vurgulayan Özhaseki, "Medeniyetimizin ve geleneksel kültürümüzün sürdürülebilmesi için, doğal ve tarihi dokunun korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için, yepyeni bir anlayış ortaya çıkıyor." dedi.



Şuranın ana temasının "Şehircilikte Yeni Vizyon" olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hedefimiz; Türkiye'nin yeni şehircilik vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde akademisyenlerle, bürokratlarla, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte belirlemektir. Şuramızın süreceği 3 ay boyunca; Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım'dan Kentsel Dönüşüm'e, Şehirleşme, Göç ve Uyum'dan Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü'ne kadar çok geniş bir yelpazede çalışma fırsatı bulacağız."

Kurum Haberi

