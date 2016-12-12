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ŞEHiT CENAZESiNDE CHP GERGiNLiĞi

 Kayseri’de şehit polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun cenazelerinde CHP çelengi parçalandı. 

ŞEHiT CENAZESiNDE CHP GERGiNLiĞi
Hunat Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Polis Memuru Yasin İke’nin amcası olduğu iddia edilen bir kişi, CHP çelengini parçaladı. Polis ekipleri tarafından cami bahçesinden çıkarılan şahıs, daha sonra yine polisler tarafından cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.
Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, parçalanan çelengi alandan dışarı çıkardı. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, telefondan kendisine haber verilmesi üzerine, yeni çelenk yaptırıp kalabalıkla cenaze alanına geleceklerini ifade etti.

Yeniden gelen çelengi parçaladılar
Şehit cenazesine katılan bir grup, CHP İl Başkanlığı tarafından yeniden gönderilen çelengi parçaladı. Şehit Polis Yasin İke'nin kızkardeşi, "O çelengi burada istemiyorum" şeklinde tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPHunat CamiiOsman BörklüoğluYASİN İKEFeyzullah Keski
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A.Ozdemir 1 ay önce

Patlayicilara üc yil boyunca AKEPE göz yumar, suc CHP ye atilir, ne adalet ama ?

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