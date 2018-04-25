Selim Gümüş adaylığını açıkladı

Önceki gün Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Selim Gümüş, “Ülkü Ocakları Genel Merkezinde beraber görev yapmış olduğum Ülkü Ocakları İl Başkanımız Volkan Çolak Beyefendi’yi ziyaret ederek, aday adaylığımı açıklamış bulunmaktayım. Bizler ülkücü ahlak ve şuuru ile liderimizin ve teşkilatlarımızın emrindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bekası için Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli 2019’da yapılacak genel seçimlerin erkene alınmasını önermiş ve bu öneri kabul görmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayat geçmesi için son derece önem arz eden 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyerek istikamet olarak belirlediği Cumhur ittifakının, sandıktan kesin bir zaferle çıkacağından şüphemiz yoktur. Aziz milletimiz derin öngörüsü ile kimin bu millet için kimin kaos için çabaladığını yakinen görmekte ve değerlendirmektedir. Çeşitli ayak oyunları ile memleket için siyaset yapacağını sananlar; bugün büyük bir yanılgı içinde olduğu gibi 24 Haziran akşamında da büyük bir yenilgiye uğrayacaklardır. Ben de bu seçimlerde “Halka hizmet, Hakk’a hizmet” düsturuyla, Kayserimize ve kıymetli hemşerilerimize hizmet etmek için milletvekili aday adaylığımı açıklamış bulunuyorum.” şeklinde konuştu.

Selim Gümüş’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak ise “Kendisi yıllarca kutlu ocağımıza hizmet etmiş, yüksek görev bilinci ile de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. Kendilerinin, ülkücü camianın da teveccühleriyle 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ilimizden milletvekili aday adaylığını açıklamaları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Cumhur İttifakı ile sandıktan daha da güçlü bir Türkiye çıkacağından eminiz.. Allah yolunu açık etsin.” dedi.



Kurum Haberi





