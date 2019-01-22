Sema Karaoğlu’dan, Palancıoğlu’na tepki

Palancıoğlu’nun söz konusu ifadelerini halkın seçim hakkına saygı duymamak olarak değerlendiren Karaoğlu, “Sayın Palancıoğlu’na tavsiyemiz, endişeye kapılmadan varsa projelerini anlatması. Halkın tercihine aba altından sopa göstererek kendince yön vermeye çalışmak doğru bir yol değil” dedi.



“Seçim telaşına düşüp, kamuoyunda bu yönde algı yaratmaya çalışmak hoş değil” diyen Karaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP İlçe teşkilatımız ziyaretlerinde de seçim sürecinin karşılıklı iyi niyet havasında geçmesini kendisine ilettik. Bir kez daha sesleniyoruz, gelin projeler yarışsın, cesaret yarışsın, sevgi, saygı, hoş görü, demokrasi yarışsın. Belediyecilik aba altından sopa göstererek olmaz. Belediye Başkanı Şehrül Emin’dir. Yani şehrin emin kişisi, emin insandır. Şehrin tüm sorunları ile ilgilenmesi gereken kişidir. İmardan çöpe, turizmden suya, çevresinden insanların mutluluğuna, huzur ve refahına kadar sorumlu kişidir. Belediye başkanlığına aday olan kişi projelerini anlatıp, halkı mutlu etmenin yollarını arar. Halkımızı korkutarak, aynı partilere oy vermezseniz hizmet alamazsınız anlamına gelen söylem, hoş bir söylem değildir. Halkımız bu gibi sözlere itibar etmesin. Biz hizmet için herkesle çalışmanın bir yolunu bulur, uyum içinde çalışırız. İş başına geldiğimizde Melikgazi farkı görecek.”



Belediyecilik anlayışına yeni bir soluk

Konuşmasında belediyecilik anlayışının sevgi ve üretmek temelli olduğunun altını çizen Karaoğlu, “Belediyeciliğe yeni bir soluk kazandırmak, sevgiyi, yaşamsal, huzuru arttırmak için geliyoruz. Değişimde bereket, hareket vardır, değişimde umut vardır diye geliyoruz. Biz ranta değil halka, betona değil cana dokunan içini insan sevgisi ile doldurduğumuz projelerimizle geliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan, karalamadan yolumuza devam edeceğiz. kolay siyaset yapmaya gönüllü değiliz, meydanı boş bırakmayacağız. Belediye Başkanlığını ‘staj yeri’ olarak görmüyoruz. Kayseri’de kolay siyaset yapıyoruz’ diyerek, mirasyedilik anlayışına da karşı çıkmak boynumuzun borcu. Yeni bir şeyler üretmek zorundayız, sevmek, sevildiğimizi hissetmek, hissettirmek zorundayız anlayışıyla geliyoruz” diye konuştu.



Karaoğlu, “Bizim yolumuz sevgi ve saygının, demokrasinin yolu olsun. Kazanan Melikgazi olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

