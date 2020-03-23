Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı bulunan hastalara yönelik olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağına destek verdi.



Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan'ın talimatı ile “Sen Evinde Kal, Ülkücüler Yardım Etsin.” sloganıyla kampanya başlattı. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan yaptığı açıklamada, “65 Yaş ve Üstü Vatandaşlarımızın Market, Eczane gibi Temel İhtiyaçlarını Ülkü Ocakları yerine Getiriyor. Size en yakın ocağımızı arayarak ihtiyaçlarınızı iletebilirsiniz. Bu süreçte aziz Türk Milleti'nin zarar görmemesi için elimizden geleni fazlası ile yapmaya devam edeceğiz. Yetkililerimizin uyarılarını dikkate alarak evimizde kalmaya devam edelim” dedi.

