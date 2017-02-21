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Senatör McCain: ABD, DEAŞ'ı yenmek için Türkiye ile çalışmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini değerlendiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör McCain, ortak demokratik değerler temelinde her zaman Türk-Amerikan ittifakını savunduğu vurgusunu yaptı.

Senatör McCain: ABD, DEAŞ'ı yenmek için Türkiye ile çalışmalı

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı hızlı ve kalıcı bir şekilde mağlup edebilmek için Türkiye ile çalışması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Arizona Senatörü McCain'i kabul etti

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı da olan McCain, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıcak ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ortak demokratik değerler temelinde Türk-Amerikan ittifakını her zaman savunduğuna dikkati çeken McCain, "Avrupa ve Ortadoğu'daki düzensizliklerin arttığı bir dönemde bu ittifak (Türk-Amerikan ittifakı) her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

McCain, Erdoğan ile özellikle Suriye'deki son durum hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Görevine bir ay önce başlayan Donald Trump yönetimine işaret eden McCain, "ABD'deki yönetim değişikliği Suriye'deki mevcut politikanın yeniden değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisini dikkate almalı"

John McCain, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ'ı hızlı ve kalıcı bir şekilde mağlup etmek, düşmanlarımızın kötü etkisine karşı koymak ve bölgede kabul edilebilir bir güç dengesi kurabilmek için Türkiye ile çalışmalı. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ve Rakka'nın geri alınması için bir öneri ortaya koydu ve bu öneri ABD tarafından ciddiyetle ele alınmalı."

Türkiye ve ABD'deki partnerleriyle bu konular üzerinde çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla beklediğine değinen McCain, tüm bu çalışmalar sonucu Suriye'deki durumun düzeltilebilmesine katkı yapmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, McCain'i dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, yaklaşık bir saat 20 dakika süren görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da sonradan dahil olduğu belirtilmişti.

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