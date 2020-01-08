Fier restorantta düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Serkan Tok, hafta sonu genel merkezde iki gün süren toplantı olacağını ifade ederek , “Bu toplantıda kongre süreci değerlendirilecek diye tahmin ediyorum. İnşallah yapılacak kongremizde teşkilatımızın desteği ile yeniden aday olacağım” dedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Serkan Tok aday olacak mı?
Milliyetçi HareKet Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi.
08 Ocak 2020 Çarşamba 13:00
Fier restorantta düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Serkan Tok, hafta sonu genel merkezde iki gün süren toplantı olacağını ifade ederek , “Bu toplantıda kongre süreci değerlendirilecek diye tahmin ediyorum. İnşallah yapılacak kongremizde teşkilatımızın desteği ile yeniden aday olacağım” dedi.