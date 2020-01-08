Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Serkan Tok aday olacak mı?

Milliyetçi HareKet Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Serkan Tok aday olacak mı?

Fier restorantta düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Serkan Tok, hafta sonu genel merkezde iki gün süren toplantı olacağını ifade ederek , “Bu toplantıda kongre süreci değerlendirilecek diye tahmin ediyorum. İnşallah yapılacak kongremizde teşkilatımızın desteği ile yeniden aday olacağım” dedi.


Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
 

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMilliyetçi Hareket PartisiKayseri İl Başkanı Serkan TokSerkan Tok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.