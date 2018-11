“Sesleri Devlet Başkanlarına Dinletildi”

Özhaseki, Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Cırgalan Biberi Tanıtım Etkinliği ve Sosyal Tesis Açılışına katıldı. Cırgalan Mahallesi'nde düzenlenen tanıtımda, program öncesi biber yapan kadınlarla konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar biberin yapımı ve özellikleri hakkında bilgiler aldı. Mahalleli kadınlar Başkan Çolakbayrakdar'a, 'Pastırma Cırgalan bibersiz olmaz' diyerek sağlık açısından da yararlı bir besin olduğunu ifade etti. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak vatandaşa sundukları projeler hakkında bilgiler verdi.



"Yurt dışında aslanlar gibi dimdik duran bir cumhurbaşkanına sahibiz"

Açılışta konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, yurt dışında dimdik duran bir cumhurbaşkanına sahip olduklarını ve onun yolunda hizmet etmekten dolayı gurur duyduklarını kaydetti. Özhaseki, "Türkiye’nin içini karıştıran, terör örgütlerine destek veren bu ülkeler seçim öncesinde bizim milletvekili arkadaşlarımızın, bakanlarımızın kendi ülkelerine girişini bile yasakladılar. Bir milletvekili, bir bakan Almanya’ya, Hollanda’ya neden giremez? Gidip vatandaşlarımızla buluşacak, dertlerini dinleyecek, sonra da onu mecliste gündeme getirecek. Buna izin verilmiyor. Ama aynı ülkeler PKK’ya kucak açtı. PKK orada her türlü eylemi, gösteriyi yapıyor, onlara serbest. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yazık ki bunları gördük. Seçimler kırılma noktasıydı. Bu seçimlerde doğrusu Türkiye’ye karşı açıktan kapalı, her türlü bu şekilde davranan ülkelerin hepsi seçim sonuçlarından sonra hizaya geldiler, dize geldiler. Eskiden Türkiye’yle görüşmekten kaçınanlar şimdi dikkat ediyorsanız hepsi hizaya girdiler, tek tek Türkiye’ye geliyorlar. Suriye’yi konuşmak için geliyorlar, mültecilerin durumunu görüşmek için geliyorlar, Ortadoğu’ya barış gelecek, geliyorlar. Türkiye’nin gözüne bakıyorlar. Türkiye artık bu noktada bir oyun kurucu. Eskiden ciddiye alınmayan, 3 kuruş için yurt dışına giden başbakanlar döneminden şimdi gidip oralarda aslanlar gibi dimdik duran bir cumhurbaşkanına sahibiz. O da Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.



"Bizim pehlivanımız dünya şampiyonu, siz kendi adamınızı değiştirin"

Ana muhalefet partisinin kendilerine demokrat olmadıklarını söylediğini ifade eden Özhaseki şöyle konuştu:

"Ara ara mecliste muhalefet konuşurken diyor ki ‘Siz demokrat değilsiniz’. ‘Niye demokrat değiliz kardeşim?' ‘Hadi karşısına bir tane aday çıkar da görelim.’ Biz de diyoruz ki; neden aday çıkaracağız? Bizim pehlivanımız dünya şampiyonu, her girdiği güreşçiyi yeniyor. Her girdiği güreşte galip. Siz kendinize bakın, biz şampiyonu niye değiştirelim. Siz kendi adamınızı değiştirin. Çıkıyor, yeniliyor; çıkıyor, yeniliyor hala devam ediyorsunuz."



"Dünyada ne kadar devlet varsa cumhurbaşkanımızı tebrik etti"

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayına da değinen Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin tuzağa çekilmek istendiğini ancak Türkiye'nin üzerine düşen rolü en iyi şekilde oynadığını belirtti. Özhaseki, "Bir olay gelişti, Cemal Kaşıkçı olayı. Cemal Kaşıkçı kimliğinde Kayserili, dedeleri burada. Genellikle hafız, hoca yetiştiren bir ailenin çocukları. Bildiğimiz kadarıyla, röportajlarından dinlediğimiz kadarıyla mümin bir insan. Ama birçok Arap ülkesinde olduğumuz gibi krallığa karşı. Oradaki halkların en büyük sıkıntısı, başındaki adamın kendileri gibi olmaması. Kaşıkçı diyor ki; ‘Bir Arap baharı başlasın, biz de bundan istifade edelim.’ Bunu söylediği için rejim tarafından beğenilmiyor ve bir tezgah kuruluyor. Bu tuzağın içerisine Türkiye de atılıyor. İstiyorlar ki bu adam Türkiye’ye gitsin, o evrağı alırken konsoloslukta kaybolsun ama dışarıya onun kılığında adamlar çıksın, biz de dünyaya diyelim ki; ‘Bakın çıktı dışarıda geziyordu bu adam, Türkiye’de kayboldu sonra da öldürüldü. Sonra paramparça edildi, bacağı ormandan çıktı, kafası başka ormandan çıktı, Türkiye’nin bir başka yerinden de kolu çıktı diye lanse edelim’. ‘Türkiye güvenilmez bir Ortadoğu ülkesi diyelim’. Asıl amaç o adamı elbette yok etmek ama Türkiye’yi de bir başka dünya ülkesi gibi göstermek, ekonomiyi altüst etmek. Bu hesapların hepsini yapıyorlar, ortaya çıkıyorlar, adamı Arap konsolosluğuna yönlendiriyorlar ve tuzak başlıyor. Ama Cenabı Allah nelere kadir değil ki, bunların elini yüzüne bulaştırdı. Bütün planları ortaya çıktı. Anbean adamı kaç dakikada nasıl işkenceyle boğdukları, kaç dakikada kestikleri açığa çıktı. Sesleri bile yurt dışından gelen devlet başkanlarına dinletildi. Büyük bir rezillik. Burada Türkiye, üzerine düşen rolü en iyi şekilde oynadı, açığa çıkardı, dünyayla paylaştı ve herkes Türkiye’yi kutladı. Dünyada ne kadar devlet varsa cumhurbaşkanımızı tebrik ettiler bu olayı açığa çıkardığı için. Tebrik etmeyen birisi var, o da bizim ana muhalefet" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cırgalan Mahallesi Sosyal Tesis açılışı gerçekleştirildi.