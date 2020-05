"Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen önem"

Basın toplantısına Kayserililerin bayramını tebrik ederek başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, kentin korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması uzatılan 15 il içerisinde olmasının Covid-19 sayısı nedeni ile değil kente verilen önemden dolayı olduğunu söyledi. Büyükkılıç; "Süreç içerisinde kararları en kısa zamanda uygulama fırsatı bularak Şükürler olsun Allah Kayserimizi bu günlere kadar getirdi. Elbette gönlümüz daha fazlasını arzu eder. Rakamlar baz alındığında ülke genelimizin ortalamasının aşağısında olmasına rağmen ister istemez 15 şehir içerisinde nitelendiriliyor olmamıza bizleri belki düşünceye sevk ediyor. ‘Niye diğer illerde 15 günlük sınırlandırılması kaldırıldı, Kayserimizde devam ediyor’? Kayseri her şeyden önce göz bebeğimiz, stratejik, güvenli bir şehir. İşte ulaşım bağlamında adeta geçiş noktasında olan Anadolu’nun göbeğindeki tüm yolların kesiştiği şehrimizin endüstrinin, sanayinin, turizmin ve hayvancılığın adeta merkezi olan böyle bir şehrimizi koruma bağlamında, sadece Covid-19 sayısını baz almaktan öte stratejik konumun da göz önüne alınarak elbette yetkililerin vereceği kararlar söz konusuydu. O açıdan Kayserimize bu süreç içerisinde dikkat edilmesi, üzerine titrenmesi ve en önemlisi bu şehri seven insanlar olarak bir miktar daha hassas davranıldı" dedi.







Sayıların artmaması için sokağa çıktığımız zamanlarda kurallara riayet edilmesi gerektiğini ve vatandaşın işlerini bitirdikten sonra evine giderek kendini izole etmesi gerektiğinin altını çizen Büyükkılıç; "Evde kal’ derken elbette yasalara, mevzuata uygun şekilde hareket edeceğiz. Ama en önemlisi sağlığımız ve şehrimiz açısından, kendimizi, ailemizi korumak açısından işimiz biter bitmez mutlaka kalabalıklardan uzaklaşıp evimizde kendimizi izole etmeye özen göstereceğiz. Bu kurallara uymadığımız zaman rakamların sayısının hemen oynadığını, adeta Covid-19 virüsünün olumsuz manada fırsat kolladığını, bu fırsatçılığını da kendi açısından başarıya ulaşma ulaştırma yönünde irade gösterdiğini hafızamızdan çıkartmamalıyız. Herkesi potansiyel taşıyıcı gibi görme yönünde herkesin kafasında soru işareti olmalı. Eksiye endeksli ayıp arayıcı arama yönünde hareket etmek yerine hep güzellikleri paylaşarak insanları pozitif yönde motive etmek için irade gösterdik, göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; Türkiye'nin korona sürecini çok iyi yürüttüğünü ve diğer ülkelere örnek olduğunu belirttiği konuşmasında, sürecin başarıyla yürütülmesinde 20 yaş altı çocukların ve 65 yaş üstü insanların büyün rolü olduğunu vurguladı. Çopuroğlu; “Zaman içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’nin birçok yerinde şehir hastanesi yapıldı. Gerek basında gerek insanlar kendi aralarında konuştu; ‘Bu kadarına ne gerek vardı’. Ama gördüğümüz şu, iyi ki şehir hastanelerimiz varmış. Şehir hastanelerimizin tüm yatakları istenirse çok kısa bir süre içerisinde yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilecek bir kıvamda üretildi. Bunu o zaman bilmiyorduk ama bu süreci yaşayınca, dünya bize imrenerek bakınca hissettik. Özellikle bu süreçte sağlıkçılarımıza teşekkür ettik. Dünyanın imrenerek baktığı coğrafya ve ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah bazı şeylere birçok ülke ulaşamadı. En basiti maske, dezenfektan. Çok fazla ülkeye yardım gönderme imkanımız oldu. Bu çerçevede ülkemizle bir kez daha gurur duyuyoruz. Elhamdülillah dünya ortalamasının çok çok altında vaka ve ölüm oranıyla karşılaştık. Tabi ölümü bırakın insanın tırnağına bir şey batsa o bile bizim için önemlidir. Ama dünya ortalamasının çok çok altında olması bizim için manidar. Kayseri özelinde baktığımızda da Türkiye ortalamasının oldukça altında seyreden bir vaka durumu vardı. Özellikle sağlık çalışanlarımıza, sağlık müdürlüğümüze ve özellikle Bilim Kurulu’nda bulunan İlhami Çelik hocamıza teşekkür ediyoruz. Süreci gayet yerinde yönettiler. Zaman zaman birden fazla ev karantinaya alınmış olabilir ama burada hedeflenen yayılmasını engellemekti. Biz bunları yaparken 11 Mart’tan itibaren korona sürecini Türkiye’de yaşamaya başladık. Sahaya çıkılmaması, evlerde kalınmasını hep bir ağızdan dillendirmeye başladık. Yılbaşından itibaren dünyada birçok ülke bunu dillendirdi ama buna en çok uyan ülke Türkiye kanaatindeyim. Vatandaşlarımıza bir teşekkür borcumuz var. Bir insana ‘Pazar günü 2 saat evden çıkma’ demek ödüldür ama ‘2 gün evden çıkma’ demek herhalde eziyet olsa gerek. 20 yaş altındaki çocuklarımız, 65 yaş üzerindeki insanlarımız bu sürece çok büyük katkı sağladılar. Onun için bu işin mimarı onlardır. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



14 Mart tarihinde başlaması düşünülen ilçe kongrelerinin korona virüs dolayısıyla ertelendiğini ancak çalışmaların devam ettiğini aktaran Çopuroğlu; "Biz de bu dönemde teşkilatlar olarak dışarıya çıkamayan insanlara destek vermeye çalıştı. Her haneye ulaşmaya gayret ettik. Her şey yolunda gitseydi 14 Mart’ta Kocasinan ilçesinde başlayan bir kongre sürecimiz olacaktı. 11 Nisan’da gelen talimatla kongrelerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizin duyurusunu yapmıştık. Bu saatten sonra bizim sahada olup ilçe ilçe gezip, esnaf ziyaretleri yapabilmemiz pratikte mümkün ama sosyal mesafe açısından mümkün değildi. Bununla alakalı olarak bir takım aktivetenin içerisinde olmaya karar verdik. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de başlayan ‘geceye bir Erdoğan selamı bırak’ çalışmamıza tüm Türkiye’den 171 bin tweet çalışmamıza sayın cumhurbaşkanımız gece 03:20’de çalışmanın nereden yapıldığını sorar, Kayseri olduğu söylendiğinde kendisi de bize ‘kardeşlerim’ ifadesiyle selamlarını gönderir. Kendisi bizi o gece çok yüreklendirdi, çalışmalarımızın bereketine vesile oldu" dedi.







"Millet Bahçesi 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor"

Ramazan ayının Kayseri'ye bereket getirdiğini de kaydeden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Biz korona çıktı diye evlerimize çekilip hiçbir iş yapmadık diyemeyiz. Özellikle Ramazan’ı Şerif şehrimiz açısından bereketli geçti. Geçtiğimiz günlerde ulaştırma bakanımızın müjdesini ulaştırdık. Önümüzdeki süreçte en kısa zaman diliminde havaalanımızın ihalesinin yapılması. Sonrasında; Belsin, Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan tramvay hattının ihalesinin yapılmasına çok yaklaştığımızı, dün itibariyle de Mustafa Yalçın başkanımın Ankara’dan müjde alıp döndüğü Talas Millet Bahçesi sürecinin başladığıyla alakalı güzel bir müjdeyle karşılaştık. Kısmet olursa Millet Bahçemiz 10 Haziran’da ihaleye çıkıyor" diye konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.