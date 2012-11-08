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Seyfi Şahin'den Garip Açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Pazar günü yapılan olağan genel kurulunda son dakikalarda adaylıktan çekilen Seyfi Şahin, “Adayların tespitinde hukuk dışı baskılar oldu” dedi.

Seyfi Şahin'den Garip Açıklamalar
MHP Genel Başkanlığı adaylığından son anda vazgeçen Seyfi Şahin, “Biz malum olduğu üzere çok parası olmayan medyada çok görünmeyen bir MHP adayıydık. Onun içinde basına çıkmak için bazı şakalar yaparak, magazinsel haberler veya bilgiler verdik. O sayede belki araştırırlar mı diye o bakımdan işte bu boşananları dövmek gibi şakalarımız vardı. Bu dövme konusu bizim hukukumuza ve inancımıza aykırıdır. Ondan dolayı böyle bir kavga gürültü olmaz. Biz ancak sevgi saygı ile millete ilgi gösteririz. Tabi boşanmayı istemeyiz bunu zorlaştıracağız demiştik. İkinci konu Atatürk ile ilgili olarak Kubbe ve imarının Yunan akropolüne benzediğini söylemiştik. Yalnız şunu herkes takdir eder ki Müslüman ölünün üzerine ruhuna Fatiha yazılır. Atatürk'ün kabrine de ruhuna Fatiha yazılmasında ısrarlıyız” diye konuştu.
Aday olduklarında kazanma imkanlarının olacağını belirten Şahin, “Adayların tespitinde ve genel merkezin aşırı ve hukuk dışı baskısından dolayı adaylık imkanı aramadık. MHP Genel tüzüğünde 40 kişinin imzası gerekiyor. Bu 40 kişiyi bulmakta zor değildi ancak genel merkezden o şekilde bir baskı uygulandı ki bütün il başkanları ayrı ayrı çağrılıp imza aldılar. İl Başkanları da delegelerini çağırarak baskılar uyguladı. Bize oy vermek isteyen ben tespit ettim aşağı yukarı 200 delegeydi. En az 200 oy alabilecektik ama ben genel kurulda konuşabilseydim en fazla oyu alabileceğime inanıyordum. Bu bakımdan bizim aday olmamız şu veya bu şekilde genel merkezin aşırı derecede hukuk dışı baskısıyla veya başka çevrelerin baskısıyla ille de Devlet beyin aday olması için zorlanan bir güç böyle bir sonucu ortaya çıkarttı ve biz aday olamadık” ifadelerini kullandı.
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ülkücü 5 yıl önce

sayın şahin 2009 da belediye başkanlığına niye aday olmadınız

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