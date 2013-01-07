Seyrani Fakültesi Kalacak

İstanbul'da yapılan ve Kayseri Milletvekili Prof Dr.Pelin Gündeş Bakır'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Seyrani Ziraat fakültesi ve Seyrani kampüsünün sorunları ve çözüm önerilerine dönüştü.



Develili 400 işadamı, Akademisye, Öğretim Üyesi, hayırseverler ve İstanbul'da bulunan Develi ve Köylerine ait dernek temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda Seyrani Ziraat Fakültesinin öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar tartışıldı. Sorular üzerine Bakır, ilçede fakülte olmaz sözünü yanlış bulduğunu Amerikada'ki üniversitelerin şehirlerin dışında olduğunu, Kayseri'de Sivas Caddesinde ziraat yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Develi'de düz ovada Saray Çiftliğinde ziraat yapılır. Ziraat Mühendisi yetişir" dedi.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile telefonla görüşerek katılımcıları bilgilendiren Bakır, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Develi'ye gitmek istemiyorlar gibi kamuoyu oluşturma çabalarının yersiz olduğunu, fakültenin Develi'de açıldığını ve Develi'de devam edeceğini kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğini söyledi.



Dernek Başkanı Sami Dedeoğlu İstanbul'daki Develili dernek yöneticileri olarak bu konuda 19 dernek olarak ortak bildiri yayınlamış olduklarını belirtti. Dedeoğlu, Seyrani Ziraat Fakültesini kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğinin yetkililerle iletmiş olduklarını anlattı

