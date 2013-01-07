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Seyrani Fakültesi Kalacak

İstanbul'da yapılan toplantıya Kayseri Milletvekili Prof Dr.Pelin Gündeş Bakır'ın konuşmacı olarak katıldı..

Seyrani Fakültesi Kalacak
İstanbul'da yapılan ve Kayseri Milletvekili Prof Dr.Pelin Gündeş Bakır'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Seyrani Ziraat fakültesi ve Seyrani kampüsünün sorunları ve çözüm önerilerine dönüştü.

Develili 400 işadamı, Akademisye, Öğretim Üyesi, hayırseverler ve İstanbul'da bulunan Develi ve Köylerine ait dernek temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda Seyrani Ziraat Fakültesinin öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar tartışıldı. Sorular üzerine Bakır, ilçede fakülte olmaz sözünü yanlış bulduğunu Amerikada'ki üniversitelerin şehirlerin dışında olduğunu, Kayseri'de Sivas Caddesinde ziraat yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Develi'de düz ovada Saray Çiftliğinde ziraat yapılır. Ziraat Mühendisi yetişir" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile telefonla görüşerek katılımcıları bilgilendiren Bakır, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Develi'ye gitmek istemiyorlar gibi kamuoyu oluşturma çabalarının yersiz olduğunu, fakültenin Develi'de açıldığını ve Develi'de devam edeceğini kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğini söyledi.

Dernek Başkanı Sami Dedeoğlu İstanbul'daki Develili dernek yöneticileri olarak bu konuda 19 dernek olarak ortak bildiri yayınlamış olduklarını belirtti. Dedeoğlu, Seyrani Ziraat Fakültesini kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğinin yetkililerle iletmiş olduklarını anlattı
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ziraat fakültesi magdurları 5 yıl önce




ZİRAAT FAKÜLTESİNİN DEVELİ MAĞDURLARI :)

Canıma tak dedi servis parası
İnsanlar bizi sömürdü buda cabası
Ne sosyal faaliyet var , nede bir kurs
Duy sesimizi yoksa biz bir otuz
Oysa ki biz mühendis olmak istiyoruz

Ay başını zor getirir oldum
Derdimden şair oldum
Cebimde kalmadı servis parası
Bu akıl nasıl çalışsın vize-final zamanı

Gitmek isterim seneye ALES ile KPSS'ye
Yok gardaş ne arasın bunlar develide
Atamalar olmuş 85-90
Hesap yapmaktan aklım olmuş %100 noksan

Servis ücretleri olmuş 7 lira
Git gel ediyo mu 14 lira
Yiyecek simit parası bulamıyorum sonra
Ne yapsın bu öğrenci bu kadar hesapla!

Bi gideydik şu Kayseri'ye seneye
Kampüs havası alacaktık, nerdeeee?!
Siyaset bulaştı heryere!
Eğitim şart diyenler çaba gösterin bi kere

Emminin çocuğu okuyor Avrupa'da
Biz rezil oluyoruz Anadolu'da
Sesim gitsin sayın GÜL ile ERDOĞAN'a
Emekli çocoğuyum anlasana!

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Ceren Kartal 5 yıl önce

Sayın Bakır Amerika da eğitimler dışarı da olur demişler ama sanırım Amerika yı başka bir yerle karıştırdılar .Amerikada eğitim şehrin dışında olur evet ama şehrin dışında ki kampüs küçük bir ilçe köy gibidir her imkan vardır. Sanırım İstanbuldan Develi bir Paris Sayın Vekilim gelin bizimle birlikte bir gün geçirin bizim yaşadıklarımızı yaşayın Seyrani Zİraat öğrencilerinin halini bir görün. Geçen sene sizinle görüşmeye geldiğinizde bazı sözler vermiştiniz Sayın vekilim nerde o verdiğiniz o sözler? İşte oy telaşı konum koltuk korkusu. İşte en çirkini de siyaseti eğitim ile karıştırmanız. Eğer gercekten bu düşüncenizi siyasi olmadanda düşünüyorsanız lütfen okulumuza gelin ve benim arkadaslarımın yasadıgını görün bir gününüzü bizimle geçirin?

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md 5 yıl önce

sayın milletvekilim güç dediğiniz gelip geçicidir.bu konuşmalarınız diktatörü andırıyor.biliyorsunuz ki diktatörler teker teker yıkılıyor. develiden oy almak uğruna bu öğrencileri mağdur etmeyin . böyle bir söylem yerine daha yapıcı söylemler kullanmalısınız. sizi sağlıklı düşünmeye davet ediyorum...

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M.Orhan CEBECİ 5 yıl önce

Cemil Emre Yilmaz bu gençlerin dünyadan haberi yok işte kampüs ana kampüsten uzak olamazmış hadi canım ordan Türkiyede isteğinizi ile bakabilirsiniz... Ben kendi üniversitem Zonguldak Bülen Ecevit üniversitesini örnek vereyim EREĞLİ’de eğitim fakültesi ve deniz işletmeciliği yüksekokulu DEVREK’de meslek yüksek okulu ÇAYCUMA’da meslek yüksek okulu GÖKÇEBEYde meslek yüksek okulu ALAPLI’da meslek yüksek okulu yine aynı zamanda Zonguldağın merkezindeki sağlık kampüsü ve hazırlık kampüsüde merkez kampüsde değildir... anlayacağınız millet ilçelerini geliştirmek için uğraşır Kayserilide ilçesini yok sayar, Develiye nasıl verdiklerini de anlayamamıştım zaten şimdide arkasında durmamaları çok doğal....Bence plakamız 38 dir İl ve ilçeler İstanbulda tek yürek olduk.Böyle olmamız lazım.Kayserinin fakülteye mi ihtiyacı var.Sorun Fakültedeki bir kaç öğretim üyesi ve onlara çanak tutan öğrencilerde.

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Bir Öğrenci 5 yıl önce

“Amerikada'ki üniversitelerin şehirlerin dışında olduğunu, Kayseri'de Sivas Caddesinde ziraat yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Develi'de düz ovada Saray Çiftliğinde ziraat yapılır. Ziraat Mühendisi yetişir" dedi.”
Biz ülke olarak Amerika ile eş değer bir ülkeyiz zaten. Develide Amerikadan bir yer!
Kayseri – Develi arası öğrencilerin çektikleri çilelerin elbet bir gün hesabı sorulur.!!!
SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE Bölümü’nün ne işi var merkez kampüste?
Bu öğrenciler sivas caddesin de mi tarım yapıyor?

Ziraat mühendisleri Tarım işçisi yetiştiriyor zihniyetinde olan kendini bilmezlere soruyorum inşaat mühendisleri inşaat amelesimi oluyor?
Okyanus ötesi taklitçiliği yapan siyasetçilerimizin menfaat uğruna o fakülteyi orada tuttuklarını o fakültedeki öğrenci ve öğretim üyeleri bilmekte!
SİYAYESİLERİ SİYASİ RANT UĞRUNA PARMAKLARINI SOKMADIKLARI YER KALMADI
Bir fakültenin nerede olacağını siyasiler değil akademisyenlerin belirlemesi gerekir.!

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Bir öğrenci daha 5 yıl önce

M.Orhan CEBECİ: Sizin saydıklarınız fakülte bile değil! Ziraat fakültesi tek bir fakülte değildir. İş birliği içinde olduğu fakülteler vardır o fakülteler merkezde ziraat fakültesi develide olunca bütün çileyi öğrenciler çekiyor devletin verdiği bursu yol parasına bayıyor öğrenciler bilip bilmeden araştırmadan olayın içine dahil olmadan yorum yapmayın …!

Madem ilçe kalkındıracaksınız ilçenin zenginleri istanbulda,antalyada ..vb büyük şehirlere yerleşeklerine ilçelerine yerleşsinler ilçeleri kalkınsın!

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siyaset 5 yıl önce

cahil bir insanın bu konuşmayı yapmasını analrımda okumuş mevki sahibi insanların bunu demesi gerçekten korkunç biz sizin siyasi emellerinizin kurbanı olduk ama unutmayın bu kadar insanın ahı kimsede kalmaz kalmasında bir bina yapıp içine 3 5 hoca koymak değildir üniversite hayatı üniversite kampüsüyle hocasıyla sosyal aktivitesiyle bir bütündür hiçbir ilçedeki fakülte bizim gibi tek binadan ibaret değildir buna vesile olan kişi hayır yaptını sanmasın yüzlerce öğrenci ahıyla hayır olma ama unutma sayın vekil bizler ailelerimizde birer oy

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öğrenci 5 yıl önce

eger gelecek bizim elimizdeyse neden bizim düşüncelerimizi kaideye almıyorsunuz siz sıcak koltugunzda otururken çileyi biz cekiyoruz GERCEKTEN YAZIK

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