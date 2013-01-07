Seyrani Fakültesi Kalacak

Develili 400 işadamı, Akademisye, Öğretim Üyesi, hayırseverler ve İstanbul'da bulunan Develi ve Köylerine ait dernek temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda Seyrani Ziraat Fakültesinin öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar tartışıldı. Sorular üzerine Bakır, ilçede fakülte olmaz sözünü yanlış bulduğunu Amerikada'ki üniversitelerin şehirlerin dışında olduğunu, Kayseri'de Sivas Caddesinde ziraat yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Develi'de düz ovada Saray Çiftliğinde ziraat yapılır. Ziraat Mühendisi yetişir" dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile telefonla görüşerek katılımcıları bilgilendiren Bakır, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Develi'ye gitmek istemiyorlar gibi kamuoyu oluşturma çabalarının yersiz olduğunu, fakültenin Develi'de açıldığını ve Develi'de devam edeceğini kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğini söyledi.
Dernek Başkanı Sami Dedeoğlu İstanbul'daki Develili dernek yöneticileri olarak bu konuda 19 dernek olarak ortak bildiri yayınlamış olduklarını belirtti. Dedeoğlu, Seyrani Ziraat Fakültesini kimsenin kapatmaya gücü yetmeyeceğinin yetkililerle iletmiş olduklarını anlattı
ZİRAAT FAKÜLTESİNİN DEVELİ MAĞDURLARI :)
Canıma tak dedi servis parası
İnsanlar bizi sömürdü buda cabası
Ne sosyal faaliyet var , nede bir kurs
Duy sesimizi yoksa biz bir otuz
Oysa ki biz mühendis olmak istiyoruz
Ay başını zor getirir oldum
Derdimden şair oldum
Cebimde kalmadı servis parası
Bu akıl nasıl çalışsın vize-final zamanı
Gitmek isterim seneye ALES ile KPSS'ye
Yok gardaş ne arasın bunlar develide
Atamalar olmuş 85-90
Hesap yapmaktan aklım olmuş %100 noksan
Servis ücretleri olmuş 7 lira
Git gel ediyo mu 14 lira
Yiyecek simit parası bulamıyorum sonra
Ne yapsın bu öğrenci bu kadar hesapla!
Bi gideydik şu Kayseri'ye seneye
Kampüs havası alacaktık, nerdeeee?!
Siyaset bulaştı heryere!
Eğitim şart diyenler çaba gösterin bi kere
Emminin çocuğu okuyor Avrupa'da
Biz rezil oluyoruz Anadolu'da
Sesim gitsin sayın GÜL ile ERDOĞAN'a
Emekli çocoğuyum anlasana!