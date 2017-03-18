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Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı da ‘Evet’ diyecek

Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı tarafından yapılan açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne destek verileceği bildirildi. Açıklamada “Kayseri Meşveret Cemaati Nur Talebeleri olarak tavrımızı ‘Evet’ diyerek açık ve net olarak ortaya koyuyoruz.” denildi.

Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı da ‘Evet’ diyecek
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Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile alakalı Anayasa değişikliği referandumu Kayseri Meşveret Cemaati Nur Talebeleri Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı olarak, devletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve Alem-i İslam’ın mukadderatıyla yakından alakadar ve hem istikbalimiz hem de istiklalimizi etkileyecek mahiyette gördüğümüzden safımızı, tavrımızı ‘Evet’ diyerek açık ve net olarak ortaya koyuyoruz.

Harici düşmanlarımızın ve dahilindeki maşalarının, terör örgütlerinin, ihanet şebekelerinin ülkemize karşı cephe alıp birleştiği bu hassas vaziyette, devletimizle, milletimizle hükümetimiz ve Reisicumhurumuzla aynı safı paylaşmayı ve aleni olarak bunu ilan etmeyi zaruri görüyoruz. Daha güçlü, daha demokratik, daha müreffeh bir ülke için Türkiye’nin desteğini bekleyen Alem-i İslam’daki tüm mazlumların hakkı için ‘Evet’ diyoruz. Bu referandum basit bir siyasi tercihten ibaret olmayıp ülkemizin birlik ve bütünlüğünü koruma, istiklal ve istikbalimizi güvenceye alma meselesidir.

Bediüzzaman’ın, ‘Bence yol ikidir, mizanın iki kefesi gibi, birinin hiffeti ötekinin sıkletine geçer’ ifadesinden de anlıyoruz ki, bu referandum lakayt kalınmayacak ve ciddiyetle gayret edilecek bir mahiyettedir. Biz de ‘Evet’ kararımızı ilan etmeyi bir vazife addediyoruz"
Kurum Haberi
 
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