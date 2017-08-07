Şikayetle eline ne geçecek?



6. Ebiç Buğday ve Su Festivali düzenlenen etkinlikle başladı. Festivalin açılış programında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Türk halkının 15 Temmuz’da destan yazdığını söyleyerek, “Türkiye uzun yıllardır badireler atlatıyor, önüne çeşitli engeller konuluyor. AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için önündeki bütün engelleri emin adımlarla hızlı bir şekilde ortadan kaldırması yurt dışındaki Türkiye düşmanlarının, Türkiye’ye göz dikmiş düşmanları maalesef rahatsız etti. Onlar 40 yıl önceden besledikleri bir taraftan bebek katili Apo’nun örgütü PKK ile öbür taraftan vatan haini FETÖ’nün elemanlarıyla ülkemizi karıştırmak, ülkemizi başkalarına peşkeş çekmek, işgal projesi 15 Temmuz günü en son su yüzüne çıktı. Hamd olsun 81 vilayetimizdeki 80 milyon vatandaşımız, yurtdışındaki vatandaşlarımız ‘vatan birliği, millet sevdası, bayrak sevdası’ diyerek sabahlara kadar meydanlarda hain terör örgütünün yöneticilerini bulundukları inlerinden dışarıya çıkarmadılar. Çıktıları yerlerden de göğsünü siper ederek, hayatlarını feda ederek mücadele ettiler. O gün ülkemizde 80 milyon kahraman vardı ve tarih yazdık. Ne zaman bir darbe girişimine darbeciler vasıtasıyla ülkemizi işgal etme, başkasına peşkeş çekme imkanını doğuracak varsa onu 80 milyon vatandaş tarihte ilk defa altın harflerle yazdırarak ülkesini savunma, bayrağını savunma, vatanına sahip çıkma birlikteliği gösterdi. 15 Temmuz günü biz de Kayseri de 22.30’da Cumhuriyet Meydanında toplanmak üzere arkadaşlarımızı organize ettik. İlk defa minarelerden salalarla Cumhuriyet Meydanında toplanmayı, vatandaşımızın bayrağını ve vatanını savunmasını ilk defa Kayseri’de gerçekleşti. 00.13’te ise Diyanet İşleri Başkanlığı tüm Türkiye de bu işi yaygınlaştırdı ama biz ilk defa Kayseri’de sala vererek ‘vatana sahip çık, bayrağına sahip çık’ diye vatandaşlarımızı meydana topladık. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi tıpkı Polatlı’da düşman geldiğinde nasıl vatan müdafaası için planlar yapmışsa, nasıl meclis çalışmış ise 15 Temmuz gecesi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm siyasi partilerinden milletvekilleriyle hain FETÖ’nün adamları tarafından meclis bombalanmasına rağmen cesaretle Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırdılar. Bir taraftan 120’ye yakın Türkiye Büyük Millet Meclisini teslim etmemek, bir taraftan diğer milletvekilleriyle halkımızın öncüleri bulundukları meydanlarda vatandaşlara öncülük ettiler” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Elitaş, “Ey Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi FETÖ’nün PKK’nın arkasında olduğu ülkelere şikayet edince eline ne geçecek” diyerek şunları söyledi:

“15 Temmuz’da bir lider ortaya çıktı ve ‘ben milletimle beraberim, ne yapmak istiyorlarsa gelsinler de görelim’ dedi ve 28 gün 80 milyon insan 81 vilayette nöbet tuttu. Sonunda darbeciler halk tarafından teslim alınarak vatanımız 1 sene üzerinden geçti, refah seviyesine darbenin kalıntılarını kaldırmak için gayret gösteriyor. O gün Türkiye Büyük Milet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili arkadaşlarımız da vardı. Meclise bomba atıldığında o milletvekilleri de vardı ama Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘darbe olursa ilk defa tanklara ben çıkacağım’ derken Yeşilköy Havaalanında, Atatürk Havaalanında önünde tanklar varken tankların üstüne çıkmak yerine güvenli bir yerde Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde darbe gecesini izlemek ile geçirdi ve sonra ‘kontrollü darbe’ dedi. O zaman Kayseri Meydanında bulunsaydı, o gün İstanbul’da olsaydı, o gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bomba atılırken Sayın Kılıçdaroğlu bulunmuş olsaydı kontrollü darbe demez, hain bir darbe girişimi diye o anı yaşayarak ifade etme imkanı bulurdu. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu bir Alman dergisine beyanat vermiş. O beyanatta diyor ki; ‘Türkiye güvenli bir ülke değildir, 2019 da Recep Tayyip Erdoğan’dan bu ülkeyi kurtaracağız’ diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen ülkeni Almanya’ya ve başka ülkelere şikayet edecek durumda mısın? İnsan bir düşünür, ülkesini şikayet edenlerin Türkiye ile mücadelede FETÖ’nün, PKK’nın arkasında olduğu tescil edilmiş ülkelere şikayet ederek eline ne geçecek? Terör örgütünü destekleyen ülkelerin basın organlarına ülkeni şikayet ederek bu ülke güvenilir bir ülke değildir diyerek halk nezdinde ne şekilde tanımlanır? Onu sen hiç düşündün mü? Burada bizi izleyenler bu şikayetin ne şekilde tanımlanabileceğini iyi bir şekilde değerlendirecekler ve şu anda Kılıçdaroğlu’nun yüzüne haykırıyorlardır.”

Festivalin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Festival, konuşmaların ardından çeşitli sanatçıların vereceği konserlerle devam etti.

İHA

