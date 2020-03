Sinan Aktaş Koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

Başkan Sinan Aktaş yazılı açıklamasına, “Dünya aylardır Koronavirüs ile mücadele ediyor. Son 15 güne kadar Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu bir takım tedbirler vardı. Ancak ben Kayseri’yi düşündüğümde neredeyse hiçbir tedbir göremedim. Neden Sağlık Bakanlığı’nın talimatı beklendi. Her gün 100’lerce uçağın havadan karadan araçların ülkeye giriş yaptığı bir ortamda bu virüsün bizim ülkemize gelmemiş olması mümkün mü? Kayseri’de ve başka şehirlerde de dezenfektan işlemleri bile 5 gündür yapılıyor” ifadeleriyle başladı.



Başkan Aktaş açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Meydanı’ndaki PTT’ye gittim. Öğle arası tatili olduğu için kapı kapalıydı ancak kapıda bir araya toplanmış neredeyse 100 kişi vardı. Hava soğuk ve karlı olduğu için iç içe duruyorlardı. PTT gibi özel ve kamu kurumları öğle arasında da çalışma şartlarını hazırlamalı ve insanların zaruri ihtiyaçlarını görürken çoğalarak bir arada bulunmasının önüne geçilmeli.



Bu süreçte büyükşehir belediyemiz sudan ücret almasın. Temizlik ve hijyen çok önemli çünkü. Saadet Partisi Melikgazi teşkilatı olarak bizler bu süreçte haftalık yönetim kurulu toplantılarımızı video konferans ile gerçekleştiriyoruz. Düne kadar test merkezi 1 adetti sonra 4’e çıkarıldı şimdi ise sadece 16 oldu. Sonucun çıkması tam 1 gün sürüyor. Günlerdir 24 saat dinlediğimiz her türlü uzmandan anladığımız şudur: Temizlik, izolasyon ve yapılan test sayısı (olabildiğince herkesin hızlı bir şekilde kontrol edilmesi).



Şu ana kadar kaç kişiye test yapıldığı açıklanmadı. Olabildiğince şehirlerde test yapılması lazım özellikle belli bir yaşın üstüne öncelik verilerek. Ama pek mümkün görünmüyor çünkü test kitlerimiz yeterli değil.

Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız 100 milyar TL’lik bir paket açıkladı.



ABD 1 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. Yani bizim açıkladığımız paket ABD’nin % 1,5’u kadar. Bu paketle esnafımıza işverenlerimize ne kadar faydalı olabiliriz mukayeseyi rakamlar üzerinde görebiliyoruz.

ABD her vatandaşına bin dolarlık çekler verecek ve vatandaş bu parayı ticari hayatta harcayarak kullanacak. Böylece hem vatandaş tüm ihtiyaçlarını gidermiş olacak hem de esnaf satış yaparak bu süreci geçirecek.”

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Aktaş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Peki bizim pakette ne var? Kirası gelen, aldığı malların ödemesi ve personel ödemesi olan esnafımız için somut bir tedbir yok. Sadece en düşük emekli maaşlarının 1500 TL’ye çıkarılması var. Onun dışında vergilerin, kredi borçlarının ertelenmesi, sıkıntıda olan esnafa kredi verilmesi gibi tedbirler. Bunlar satış yapamayan esnaflarımızın sıkıntısını öteler ve mevcut durumdaki sıkıntısını ileriye yönelik biriktirmekten başka bir sonuç getirmez.



Mesela tüm ülkede izolasyon tedbiri alınırken uçak biletlerinde %18 KDV’nin %1’e indirilmesinin sürece nasıl bir faydası olacak acaba. Tamamına baktığımızda bu paketin sürece fayda oranı %1’dir. Bizim de ABD’nin yaptığı gibi ayırmadan her vatandaşımıza günlük ihtiyaçlarını karşılaması ve esnaflarımızdan alış veriş yapması için en az bin TL çekler ile ödeme yapmamız lazım. Ancak bu şekilde krize giren ticari hayata katkıda bulunabiliriz. Bu destek direkt olarak üreticiye de yansıyacaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin. İnşallah en kısa zamanda hayırlısı ile bu süreci hep beraber atlatacağız.”