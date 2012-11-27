Siyaset Akademisi Başlıyor

AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Arge Sorumlusu Levent Büyükkeçeci , “Bildiğiniz gibi 13. Dönem siyaset akademisini başlatmış bulunuyoruz. Bunu daha öncede gerçekleştirmiştik. Genel Merkezimizin düzenlediği siyaset akademisi 11 Aralık tarihinden itibaren başlayacak. Siyaset Akademisinde 3 tip ders verilecek. Akademimiz tüm halka açık olacak. İsteyen herkes katılıp eğitim alabilir. Buradan sertifika alacaklar ileride aktif siyaset yaptıklarında çok etkili olacaktır. Dersler 8 hafta sürecek. 3 Şubat 2013 günü sınav yapılacak. Sınavda başarılı olacak olan arkadaşlar sertifika alabilecek. Siyaset Akademisine son başvuru tarihide 10 Aralık olarak belirlendi. Kayıt yapmak için partimize fiilen başvurarak nüfus cüzdanı, öz geçmişlerini bırakması gerekiyor. Başvuru ücretini de 150 TL olarak belirledik” diye konuştu.

Siyaset akademisinde ilk dersi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin vereceğini belirten Büyükkeçeci, “Siyaset Akademisinde teorik, deneyim paylaşımı ve kişisel gelişim dersleri verilecek. Bu konuları anlatmak için konusunda uzman arkadaşlar gelecek. İlk dersi 11 Aralık tarihinde Mehmet Özhaseki verecek. Katılan her öğrenciye kimlik kartı verilecek. Yapılacak olan sınavda ilk 5’e girecek olan arkadaşlar Başbakanımızla birlikte yurt dışı seyahatine gidecek. Siyaset Akademisinde ayrıca yerel yönetimlerle ilgili derslerde verilecek. İleride yerel yönetimlerle ilgilenecek arkadaşların gelmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.