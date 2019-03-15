“Siyasi söylemler seçimi baltalıyor”

14 Mart Tıp Bayramı hakkında konuşan Dr. Sema Karaoğlu, şunları söyledi: “14 Mart 1919, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane İngiliz karargahı olarak kullanılmaktaydı. Hikmet Boran 3.sınıf tıp öğrencisiydi ve kendisi gibi genç doktor adaylarıyla okullarının kuruluş yıldönümünü kutlama bahanesiyle toplanıp Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin iki kulesi arasına Türk bayrağını astılar ve direnişin önemli simgelerinden oldular. İşte bu yüzdendir ki 14 Mart tarihi tıp bayramı ilan edilmiştir ve bu bayram her ne kadar bu gün çok bilinmese de fedakarlıkların, cesaretin ve direnişin bayramıdır.”



Dr. Karaoğlu, eriyen ücretler, ağırlaşan çalışma koşulları, tükenmişlik sendromu, keyfi yönetim anlayışına karşı acilen sağlıkta şiddet yasasının çıkartılması gerektiğini söyledi.

Bayram vesilesi ile Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarını bir yana bırakıp, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla CHP meclis üyeleri ve partilileri ile beraber ziyaret ettiği özel hastanelerde çalışan meslektaşlarını ziyaret edip bayramlaştı. Daha sonra İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş ve Millet İttifakı Kocasinan Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Sami Özvarinli ile birlikte de Kayseri Şehir Hastanesi ve 12. Bölge Eczacılar Odası’nı ziyaret etti.



CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, “31 yıllık hekimim. Şartların iyileştirilmesi için gereken çağrılar sürekli yapılmaktadır. Tıp Bayramı dolayısıyla umarım bu çağrılara kulak verilir ve sağlık alanında bu konunun emekçilerinin sesine kulak verilir. Siyasilerin başta sağlık olmak üzere eğitim, ekonomi, tarım, hayvancılık, spor gibi alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için fikir geliştirmeleri gerekirken, maalesef seçim sürecinde seçmeni germeleri doğru değil. Bu seçim, yalnızca yerel yöneticilerin seçileceği seçim olmaktan çıkıp, sanki ülke elden gidecekmiş gibi bir noktaya sürükleniyor! Seçimler demokrasi içindir. Demokratik bir ortamda seçime gidilir, eşit şartlardaki kampanya süreciyle adaylar seçmene hem kendini, hem projesini anlatır ve seçim yapıldığında kazanana başarı dilenir ve hayat normale döner. Halk evinde ekmek bulamaz hale gelmiş, işsizlikten kırılıyor, pazara çıkamaz olmuşuz, mutfaklarımız yanıyor. Bırakalım germeyi, çözüme odaklanalım, be yapacağız onları konuşalım. Nasıl birbirimizin elini tutarız onun yollarını arama mücadelesi verelim. Bırakalım toplumu germeyi, bırakalım sevgi kazansın. Sevgi kazanasın ki onun sinerjisi ve bereketiyle halk kazansın” şeklinde konuştu.

