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SON DAKİKA... İşte AK Parti'nin gerçek adayları

AK Parti 27. dönem milletvekili kesin aday lsitesi açıklandı. Kayseri'den 24 Haziran seçimlerine girecek liste YSK'ya teslim edilirken listede şu isimler yer aldı:

SON DAKİKA... İşte AK Parti'nin gerçek adayları
1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
7- Sami Dedeoğlu
8- Ali Saraçoğlu
9- Tuğba Yörük Öztürk
10- Ali Ekşi


 
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e çoşkun 6 gün önce

bence yenilik lazımdı mehmet özhaseki tamam taner yıldız liste dışı olmalıydı bunun yerine şükrü karatepe olmalıydı mustafa elitaş ve ismail tamer lite dışı olmalıydı bunun yerine halkın sevgisini kazanmış esnaf aday gosterilmeliydi yenilik lazımdı çünkü illeki yenilik olmalıdır

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sinan coruk 5 gün önce

kayseri de akp ye oy verilmemesi için hazırlanmış bir liste
maşAllah vekillerimiz yıllardır kayseriye her hizmeti yaptı.
ah ah tayyip erdoğan olmasa baraji geçemezler ama

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genç 4 gün önce

hani nerde 18 lik genç adaylar gösterilmedi millet vekilligine hep bunlaramı baki en fazla iki dönem yapmalılar birazda gençler yapsın millet vekiligini bakanlıkları gençlerin onu açılsın

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