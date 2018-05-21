SON DAKİKA... İşte AK Parti'nin gerçek adayları

1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
7- Sami Dedeoğlu
8- Ali Saraçoğlu
9- Tuğba Yörük Öztürk
10- Ali Ekşi
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
7- Sami Dedeoğlu
8- Ali Saraçoğlu
9- Tuğba Yörük Öztürk
10- Ali Ekşi
bence yenilik lazımdı mehmet özhaseki tamam taner yıldız liste dışı olmalıydı bunun yerine şükrü karatepe olmalıydı mustafa elitaş ve ismail tamer lite dışı olmalıydı bunun yerine halkın sevgisini kazanmış esnaf aday gosterilmeliydi yenilik lazımdı çünkü illeki yenilik olmalıdır