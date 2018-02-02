Soru rekortmeni vekil  

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İki yıl boyunca milletvekili seçildiği 1 Kasım 2015 tarihinden sonra önce KİT komisyonunda daha sonra Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunda üye olarak yer aldı. İşçi, Çiftçi, Esnaf, Emekli, Engelli, Kadın, Çocuk, Gençlerin sorunları yanında, tarım, hayvancılık, enerji, sağlık, eğitim, ithalat, ihracat konularında bakanlıklara verdiği 3678 soru önergelerine Bakanların verdiği yanıtlar yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı. Son altı ayda Gürer'in 3720 kez ulusal ve yerel basında haberleri yayınlandı. Ocak 2018 de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan sonra basında en çok yer alan Milletvekili olarak ikinci sırada yer buldu. Soru önergelerinde Türkiye'nin ve Niğde'nin pek çok sorununun yanı sıra, yurttaşların istek ve taleplerini gündeme getiren Ömer Fethi Gürer, sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların da takipçisi oldu. Gürer'in 741 sözlü soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma Bakanı bir saat süre ile kürsüden yanıt verdiler.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 yılda 161 adet Meclis Araştırması önergesi verdi. 1 Kasım 2015 tarihinden bu yana TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifleri ile de dikkat çekiyor. Son 2 yıl içinde 85 kanun teklifi veren Ömer Fethi Gürer, Emeklilerde ilaç katkı payının kaldırılması, 2000 yılı sonrası çalışanların ntibak yasası düzenlemesinden yararlanması, TRT'ye kesilen katkı payının kaldırılması, Taşeron işçi düzenlemesi, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılması, Sendikaların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması, bazı kasabaların ilçe olması, ev kadınlarının borçlanarak emekli olması, Halk Eğitim Usta öğreticilerin kadro sorunun çözümlenmesi, stajyer ve çırak öğrencilerin sigorta başlangıcı gibi birçok önemli konularda kanun teklifleri verdi.



Meclis'te 389 konuşma yaptı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde ve seçim bölgesinde tespit ettiği sorunlarla ilgili olarak TBMM Genel Kurulu'nda 301 kez söz alırken komisyonlarda da 88 kez konuşma yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda en çok konuşma yapan milletvekilleri arasında ilk sıralarda yer alan Ömer Fethi Gürer, sağlıktan, ekonomiye, eğitimden işçiye, kadına, mevsimlik işçiye, teröre, insan sağlığından üretici sorunlarına, asayişten, tarım ve hayvancılığa kadar pek çok konuda ülkemizin ve yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini sıraladı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yer alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, daha önce bulunduğu Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) 64 kez söz alarak konuşma yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 22 kez konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 kez de Anayasa Komisyonunda söz alarak, görüş ve önerilerini komisyona sundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in çalışmaları, son 6 ay içinde ulusal ve yerel basında 3 bin 720 kez haber olarak yer aldı.

Emek için 32 ilde ziyaret ve toplantı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sadece parlamentoda değil, yöneticisi olduğu CHP Emek Bürolarıyla ilgili çalışmalarındaki yoğunlukla da dikkat çekti. Emek Bürolarının kuruluş çalışmalarına öncülük eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kapsamda 32 ilde ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu süre içinde seçim bölgesi Niğde ve çevresindeki il ve ilçeleri, köy ve kasabaları adım adım gezdi. Köy ve kasabaları hafta sonları ziyaret ederek sorunları meclise taşıdı.





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