“Sorunsuz bir ilçe yaratacağız”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarına Cumhuriyet Meydanı’ndaki demokrasi çadırında başladı. Dr. Sema Karaoğlu sırasıyla Gökkent, Mimsin, İldem bölgelerindeki seçmenle de buluşan Dr. Karaoğlu, Belediye işçilerini de ziyaret etti.







Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay’ı de ziyaret eden Dr. Sema Karaoğlu, projelerini anlatı.

Akşam saatlerine kadar mahallelerdeki vatandaşlarla buluşmalarını tamamlayan Dr. Karaoğlu, gece geç saatlere kadar çadırda kalarak seçmenin sorunlarını dinlemeye devam etti.

Melikgazi’deki her türlü sorunun önüne geçeceklerini ve sorunsuz bir ilçe yaratacaklarını vurgulayan Dr. Karaoğlu, herkesin ve her mahallenin eşit hizmet alacağını yineledi.







Cumhuriyet Meydanına kurulan çadırın demokrasi açısından önemli olduğunu savunan Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, 1 Nisan’dan itibaren Melikgazi’nin tüm mahallelerinde karnaval tadında ortamlar doğuracaklarını ve halkı iş stresinden uzaklaştırarak mutlu ve huzurlu ortamlarda yaşatacaklarını söyledi. Dr. Sema Karaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Belki de yapmak istediğimiz şey olmaya başlardı bile, örnek de olduk. Çünkü biz çadırı kurduktan sonra büyük bir şevkle Cumhur İttifakı da çadırını kurdu. Gerçekten bir demokrasi şöleni yaşıyoruz orada. Şu anda İyi Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Benim projelerimde şenlikler, meydanlarda karnavallar olacak diye anlatıyorum işte onun gibi bir şey. Davullar ve zurnalarla birlikte bütün partilerin tabanları omuz omuza halaylar çekiyor. Büyük Birlik partisi Melikgazi belediye Başkan Adayı ile biz yanaydık halayda, herkes şunu söylüyor; ikimiz rakibiz, aynı belediyenin başkanlığı için yarışıyoruz ama birbirimize başarı ve şans dileyerek halayımıza devam ediyoruz. Hangimiz hayırlı olacaksak o kazansın temennilerinde bulunduk birbirimize. Özlediğimiz bu tabloyu arıyorduk ve bu özlediğimiz tabloyu yarattığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü olması gereken böyle ortamlardır. İnsanlar birbirine düşman gibi bakmak yerine kardeş gibi, dost gibi bakarak bir seçim yarışı sürdürebilir. İşte biz bunu yapıyoruz. 1 Nisan’da evet bir kişi belediye başkanı seçilecek ama herkesin kol kola, omuz omuza kardeşçe yaslanması çok önemli. Tansiyonu yükseltmemek lazım. Bazen tansiyonu yükseltmek isteyenler oluyor! Ancak ben her zaman söylüyorum, bize taş atana biz ekmek atalım, gül atalım. Biz birlikte olalım. Birlikte birbirimizi kucaklayalım, el ele halaylar çekelim. Acımızı birlikte paylaşıp azaltalım, sevincimizi birlikte paylaşıp artıralım. Halk artık diyalog istiyor. Halk ötekileştirilmekten, ortamın gerilmesinden çok rahatsızlık duyuyor. Halk huzur istiyor. Biz Cumhuriyet Meydanındaki gibi mutlu ve huzurlu ortamları halkımız için Melikgazi’nin tüm mahallelerinde kuracağımız kültürel çadırlarda yaratacağız.”