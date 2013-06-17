SP Genel Başkanı Kayseri'de Konuştu

Mustafa Kamalak, yaşanan olayları üzüntü ve endişe içinde takip ettiklerinin altını çizerek, “Şu ana kadar 12 insan gözlerini kaybetti, 4 bini aşkın insan hastanelerde. Hem iktidar hem de muhalefet bu olaylara benzinle gidiyor, körükle gidiyor. Kabul edilemez bir durumdur bu. İktidar ve muhalefet olmanın yanında devlet adamı olmak farklı bir şeydir. Türkiye’de iyi kötü bir hukuk devleti olduğu söyleniyor. Hukuk devletinin temel özelliği yargı kararlarına saygı duymasıdır. Yargı kararları her halükarda aleyhimize olsa bile uymak zorundayız. Bunun örneğini Erbakan hocamız gösterdi. Refah Partisi kapatıldıktan sonra ekranların karşısına geçti ve halkı sükunete davet etti. O büyük olay bir tek insanın burnu bile kanamadan bitirildi” dedi.

Kamalak, “Ortada bir yargı kararı var. Yargı kararının olduğu bir yerde hukuktan bahsedilemez” diye konuştu.