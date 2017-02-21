SP’DEN AK PARTİ’YE AĞIR ELEŞTİRİ

İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen ve tüm ilçe başkanları ile yöneticilerinin de hazır bulunduğu divan toplantısında konuşan Arıkan; “Ülkemiz belki de tarihinin en badireli günlerini yaşıyor. Ülkeyi kapitalizmin en çirkin versiyonunun karikatürüne döndüren, İncirlik üssünü ve limanları ABD’ye tahsis eden, Türkiye’yi NATO toprağı ilan eden, G-20 zirvesini ağırlayan Ak Parti iktidarı, İsrail’le perde arkasından sürdürdüğü ilişkiyi ‘normalleşme’ anlaşmasıyla resmileştirdi.



Rusya’ya kabadayılık yaparak içerdeki itirazlara ‘Rus Ajanı’ diyen AK Parti, Putin’e söylediği tüm sözlerden geri adım atarak haysiyetsiz bir dış politika sergilemeye başladı.” dedi.



Mahmut Arıkan konuşmasında Mavi Marmara davasında şehit olan rahmetli Çetin Topçuoğlu’nun eşi Çiğdem Topçuoğlu’nun anlaşma konusunda AK Parti hükumetine yazdığı mektupta; “Keşke O gemide vurulsaydım da bu olanları görmeseydim. Anlaşmaya imza atacak eller hiç siyonistlere taş atmadınız değil mi? Sizleri ALLAH (c.c)a havale ediyorum.” dediğini de hatırlattı.



Daha iyisi yok mu?

Konuşması salonda bulunan partililer tarafından sık sık alkışlar ve sloganlarla desteklenen Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hiç bir kademesinde ehliyet, bilgi, yeterlilik sahibi insanlara geçit verilmeyen AK Parti, artık siyaset değil provokasyon, umut değil korku, toplumsal barış değil iç savaş, adalet değil keyfi hukuk ve baskı, kalkınma değil rant ve borç, hükumet etmek değil vesayet üreten bir kabusa dönmüştür. Türkiye’yi bugün yöneten AK Parti; verdiği tüm sözlerden dönmüş, içtiği tüm yeminlere ihanet etmiş bir partidir. AK Parti’den daha iyisi yok diyenleri bu saydıklarımızı bir kere daha düşünmeye davet ediyorum.”

“On beş yıldır tek başına iktidar, dediği dedik çaldığı düdük, meclisteki siyasi muhalefeti tarihte hiç olmadığı kadar güdük bir siyasi partinin; bir şahıs partisine dönmüş ve bir siyasi tepkinin yönettiği, ülkemizin geldiği noktaya iyi bakmamız gerek!” diyerek sözlerine devam eden Arıkan, referandum konusuna da değinerek ülkemizin gerçek gündeminin başkanlık sistemi olmadığını belirtti.



Başkanlığa değil bu metne karşıyız!

Sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerine getiren Arıkan konuşmasını şöyle tamamladı;

“Dün sayın Cumhurbaşkanı HDP’nin seçmeninden ‘evet’ oyu istedi. İstemesi de gayet normal ama HDP ile yıllarca çözüm süreci adı altında ülkeyi felakete sürükleyenler değil ülkenin geleceği için referandumda hayır oyu kullanacak Saadet Partililer hain olarak suçlanıyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki; Saadet Partisi başkanlık sistemine değil, bugün milletin önüne getirilen bu metne karşıdır. Bu referanduma 'evet' diyenler bölücü olmadığı gibi 'hayır' diyenler de vatan haini değildir. Bu baştan böyle biline!”

Haber: Ufuk Çamdal