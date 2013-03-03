SP'den Bangladeş Hükümetine Kınama

Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Saadet Partisi (SP) 12. Bölge Gençlik Kolları Başkanı Abdulvacit Kip, “Dünyanın neresinde bir zulüm, kan ve göz yaşı varsa işte orası bir Müslüman beldesidir ve zulme maruz kalanlar da hep maalesef Müslümanlardır. Irak, Afganistan, Pakistan, Çeçenistan, Filistin, Suriye derken her geçen zaman zulme uğrayan Müslüman beldelerin sayısı artıyor. Daha emperyalist güçlerin sömürü düzenlerinin yıkılacağını anladıkları Mali’ye işgal güçlerini gönderip katliama başlamalarının üzerinden çok zaman geçmeden, şimdi de Bangladeş hükumetinin Müslüman kardeşlerimize uyguladığı baskı, şiddet ve katliam haberleriyle sarsıldık. Bangladeş’te son zamanlarda tehlikeli gelişmeler yaşanmaktadır. Bangladeş hükumetinin, Cemaati İslam Partisine yönelik politikaları insanlık suçu haline gelmiş durumdadır” diye konuştu.

Bangladeş’te Cemaati İslam liderlerine baskı ve şiddet uygulandığını belirten Kip, “Bir süredir gittikçe yoğunlaşan baskı ve şiddet politikası, 28 Şubat 2013 tarihi ile maalesef daha derin ve korkutucu bir hal almıştır. Bangladeş Müslümanlarının en saygın ve önemli alimlerinden olan Delver Hüseyin Saidi hakkında bir süredir devam eden mahkeme sürecinin sonuna gelinmiş ve idam kararı verilmiştir. Bu baskı ve siyasi şiddet sürecinin, ülkedeki gerilim ve çatışma ortamını daha da arttıracağı şüphesizdir” şeklinde konuştu.

Bangladeş hükumetini eleştiren Kip, “Cemaati İslam liderlerinin, uluslar arası hukuku hiçe sayan, uyduruk bir mahkeme tarafından gerçek dışı iddia ve ithamlarla idama mahkum edilmesi sadece hukukun değil vicdanların da ayaklar altına alındığının göstergesi olmuştur. Bangladeş hükumetini İslami hareketlere yönelik bu hukuk ve insanlık dışı baskılarını şiddetle kınıyoruz” dedi.