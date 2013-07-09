SP'li Bayanlardan Mısır Darbesine Tepki

SP il binasında düzenlenen toplantıda konuşan SP İl Kadın Kolları Başkanı Güzin Yiğitin, Mısır’da El Sisi tarafından Muhammed Mursi yönetimine yapılan askeri darbeyi üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Askeri darbenin Mısır halkının sandıkta belirlediği kararına ihanet olduğunu belirtti.

Yiğitin, “Önce karış karış işgal edilen sonra sınırları cetvelle çizilerek bölünen İslam coğrafyasına bir sonraki aşamada sözde bağımsızlıklar verilmiştir. Bu süreçte işbirlikçi diktatörlükler veya aile monarşileriyle sömürülmeye devam edilen İslam dünyası bugün de işbirlikçi, sözde demokrasi yönetimiyle kontrol, baskı ve sömürü altında tutulmaya çalışılıyor” ifadelerinde bulundu.

Türkiye ve İran’ın bölgenin önemli güçlerinden olduklarını ancak Mısır’da yaşanan darbeye karşı bir tavır almadıklarını dile getiren Yiğitin, “İki ülke yöneticileri de askerin Mısır’da ipleri ele almasının ardından hedefsiz, etkisiz ve silik mesajlar vererek ‘bekle gör politikası’nı izlemeyi tercih etmişlerdir. Daha da kötüsü darbeyi ayakta alkışlayanlar da olmuştur” diye konuştu.

Yiğitin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Askeri darbe üzerine Mısır’ın üyeliğini askıya alan Afrika Birliği darbecilere tavır korken, İslam İşbirliği Teşkilatı sessiz kalarak, Arap ligi de tebrik ederek darbe yönetimine meşruiyet kazandırmıştır. İslam dünyasının bu başsız, dağınık ve çaresiz haline bakınca Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Türkiye’nin liderliğinde 16 yıl önce kurduğu D-8’in önemi bir kez daha kendisini göstermektedir. Son olarak ve tereddütsüzce söyleyebiliriz ki, siyasi ihtiraslarına askeri darbelerle ulaşmak isteyenler yarın itibarlarının ne kadar düştüğünü görecektir.”